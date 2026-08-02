Se llevaban a la rastra un freezer de una escuela, un vecino los vio y la policía los detuvo

Habían violentado una de las puertas del establecimiento. Efectivos de la Comisaría 7ma atraparon a pocas cuadras a dos sujetos con el aparato en su poder.

Los dos hombres atrapados por la Policía de Cinco Saltos con el freezer que habían robado de una escuela religiosa.

La Policía rionegrina detuvo a dos hombres que habían robado un freezer de grandes dimensiones del Instituto Ceferino Namuncurá, ubicado en la calle Fernández Oro y Alberti de Cinco Saltos .

El operativo se produjo el sábado último minutos antes de las 23, luego de que un vecino que no se quiso identificar, llamó por teléfono para alertar que había visto a dos sujetos salir del salón de usos múltiples de la institución educativa religiosa, con el pesado aparato a la rastra. En la comunicación, el testigo anónimo precisó que los sospechosos llevaban vestimentas oscuras y ocultaban sus rostros con capuchas.

De inmediato una patrulla de la Comisaría 7ma fue hasta el lugar, donde constataron que desconocidos habían violentado la cadena con candado que protegía el portón de rejas del establecimiento, y que también habían roto el vidrio de la puerta principal.

Los dos hombres detenidos por la Policía de Cinco Saltos. Se habían llevado un freezer de una escuela. Policía Río Negro

Con los datos aportados por el vecino, los efectivos salieron a rastrillar el sector, cuyas calles de tierra se encuentran cubiertas de barro por las últimas lluvias, hasta que a las pocas cuadras lograron encontraron a dos sujetos que llevaban el refrigerador.

Imputados por robo en flagrancia

Ambos hombres fueron detenidos, en tanto que el freezer marca Gafa fue restituido al personal del colegio. En tanto que el procedimiento fue comunicado a la Fiscalía de Turno, desde donde se dispuso que los dos sospechosos quedaran detenidos, imputados por el delito de "robo en flagrancia". Según trascendió, los dos tienen domicilio en Cinco Saltos y son conocidos en el ámbito policial.