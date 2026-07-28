Robaron vacas en un campo de Bariloche y las encontraron tras seguir sus rastros en la nieve

Los ladrones cortaron alambrados y arrarearon a los animales varios kilómetros. Los policías siguieron las huellas y llegaron a una propiedad donde no estaban sus ocupantes.

La Brigada Rural de la Policía de Río Negro recuperó siete vacas que habían sido robadas de un establecimiento rural ubicado cerca de Bariloche , en el sector lindero con instalaciones de la empresa Edersa, informaron fuentes de la fuerza.

El operativo se realizó este lunes, luego de que un corredor de la estancia (encargado de controlar el ganado y la propiedad) denunciara la sustracción de los animales.

Sostuvo que lo había advertido tras constatar que los cuatreros habían violentado el alambrado perimetral del predio. Personal de la Brigada Rural realizó una inspección ocular en el lugar y efectuó un seguimiento de rastros en el terreno, cubierto por las últimas tupidas nevadas, y verificaron que efectivamente habían cortado el cerco que delimita el campo.

Siguiendo rastros

Los uniformados procedieron a seguir las huellas de los animales durante varios kilómetros hasta la costa del río Ñireco. En ese punto determinaron que los vacunos “habían cruzado un arroyo y fueron trasladados hasta un terreno particular ubicado en el barrio Vivero Municipal, donde se observó un corral de madera”.

Al llegar al sitio un nuevo elemento incrementó la certeza de que iban bien rumbeados, porque allí los policías escucharon el mugido de los bovinos, por lo que al verificar más de cerca confirmaron que eran los que buscaban.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Gerardo Miranda, dispuso un allanamiento en el inmueble.

La medida judicial fue ejecutada por personal de la Brigada Rural, con la colaboración de efectivos de la División Montada y de otras dependencias de la Policía de Río Negro.

Al momento del procedimiento no había moradores en la vivienda, aunque los propietarios del inmueble se encuentran debidamente identificados por la fuerza policial, agregaron desde la institución rionegrina.

En cumplimiento de las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, se labró el acta de reconocimiento correspondiente y los siete vacunos fueron restituidos a su propietario en carácter de depositario judicial, una vez acreditada la titularidad de los animales. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados en el hecho, se destacó.

Cuatreros por el río Negro

Hechos de cuatrerismo se han registrado en distintos puntos de la provincia y es una de las principales quejas expresadas por los productores. Días atrás ocurrió un caso llamativo en la zona del Alto Valle, donde la policía frustró el robo de ovejas. Ocurrió que tres hombres fueron detenidos en un campo privado ubicado al sur del río Negro en jurisdicción de Cervantes, la localidad ubicada entre General Roca y Villa Regina. Se los acusa de haber ingresado con la intención de robar animales, y que para llegar al lugar navegaron en un bote de madera que ofrece un serio aspecto desvencijado.

El operativo se inició el último sábado en horas de la madrugada, luego de que las autoridades policiales recibieran un aviso que alertaba que desconocidos habían ingresado a un establecimiento rural situado en la zona conocida como Pampa Grande.

Ante la alerta, personal de la Brigada Rural y de la Comisaría 22 de Cervantes se trasladó hasta el lugar, donde efectivamente sorprendieron a tres desconocidos que luego determinaron tienen 19, 25 y 63 años de edad. La Fiscalía de turno dispuso la detención de los tres en el marco de una causa por abigeato y ordenó continuar con las diligencias investigativas.