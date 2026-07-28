Vecinos combatieron un incendio con baldes de agua en el Barrio Obrero A

El siniestro ocurrió en la noche del lunes, en las imágenes se observa cómo los vecinos intentan sofocar el incendio con baldes de agua, previo a la llegada de Bomberos.

El incendio afectó por completo una habitación del primer piso de una casa en barrio Obrero A de Cipolletti.

Un incendio se desató durante la noche del lunes en una vivienda del Barrio Obrero A de Cipolletti , donde varios vecinos intentaron sofocar las llamas con baldes de agua antes de que llegaran los equipos de emergencia.

El episodio comenzó a las 22:57 horas, cuando ingresó la comunicación a la Central de Emergencias (109) para alertar sobre el siniestro . El incendio se produjo en una vivienda ubicada en Barrio Obrero A, manzana 20, lote 19.

Personal policial de la Unidad 45 se constituyó en el domicilio y encontró una vivienda de material precario con fuego visible en el sector del primer piso. En ese momento ya se observaba a los vecinos del lugar tratando de contener las llamas con baldes de agua, en un esfuerzo por evitar que el fuego se extendiera antes de que arribara la asistencia especializada.

Bomberos sofocaron las llamas

Recién a las 23:09 horas se hizo presente personal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, quienes finalmente lograron sofocar el incendio por completo. Desde el organismo informaron que el siniestro solo habría provocado daños materiales en la vivienda, aunque hasta el momento se desconoce cuál fue el origen o la causa que lo desencadenó.

Dos dotaciones trabajaron en el lugar por una hora. Se logró extinguir el fuego sobre la construcción de madera revestida con barro y techo de plástico, con una extensión aproximada de diez por cinco metros.

El fuego afectó de manera total la planta alta de la construcción, espacio que era utilizado como dormitorio y que contenía distintos muebles. La estructura, íntegramente construida con materiales combustibles como madera y barro, favoreció la rápida propagación de las llamas hacia la parte superior de la vivienda.

Sin rastro de los propietarios

Uno de los datos que más llamó la atención durante el procedimiento fue la ausencia de los propietarios en el momento del incendio. El personal actuante no logró dar con datos certeros sobre quiénes eran los dueños de la vivienda, ya que estos no se encontraban en el lugar al momento del siniestro.

Ante esta situación, los efectivos policiales consultaron a los vecinos linderos para intentar identificar al propietario de la vivienda afectada. Según indicaron, la morada pertenecería a una ciudadana que actualmente reside en la ciudad de Neuquén, quien habría cedido el uso del inmueble a una pareja.

Sin embargo, los mismos vecinos aseguraron que esa pareja tampoco se encontraba habitando la vivienda desde hacía aproximadamente una semana antes del incendio. Esta circunstancia complica por el momento la tarea de establecer con precisión quién ocupaba el lugar al momento de producirse el foco ígneo.

Las autoridades informaron a LM Cipolletti que, en caso de que algún propietario se presente a radicar la denuncia correspondiente, se procederá a realizar la pericia de la vivienda siniestrada. Este paso resulta indispensable para determinar de manera oficial las causas que originaron el fuego y establecer el alcance real de los daños materiales.