Dramático incendio en una casa: un adolescente sufrió graves quemaduras y lucha por su vida

El fuego arrasó una vivienda del barrio San Martín. El menor fue rescatado por su padre y trasladado de urgencia al hospital con más del 70% del cuerpo quemado.

El incendio se originó en una vivienda de General Roca pasado el mediodía. Foto: Gentileza.

Un violento incendio provocó escenas de desesperación este lunes pasado el mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800 , en el barrio San Martín de General Roca . Como consecuencia del siniestro, un adolescente sufrió gravísimas heridas y permanece internado tras ingresar al Hospital Francisco López Lima .

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor presenta quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo aproximadamente.

Vecinos que presenciaron el dramático episodio relataron que el padre del adolescente logró ingresar a la vivienda envuelta en llamas y sacó a su hijo en brazos .

Ante la urgencia de la situación, el joven fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Francisco López Lima, mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.

Los testimonios también indicaron que familiares rompieron algunas ventanas de la casa durante los primeros minutos del incendio, ya que no tenían certeza de que el adolescente hubiera conseguido salir del inmueble.

Un amplio operativo de emergencia

Mientras el joven era asistido, en la vivienda se desplegó un importante operativo del que participaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal del SIARME y operarios encargados de cortar el suministro eléctrico para trabajar con mayor seguridad.

Las tareas se concentraron en extinguir el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores.

El estado del adolescente y la investigación

La directora del Hospital Francisco López Lima confirmó que el adolescente ingresó al centro de salud y permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesionessufridas, aunque su estado es crítico y el pronóstico es reservado.

Por el momento, las causas que originaron el incendio no fueron determinadas y serán materia de investigación una vez que concluyan las pericias en el lugar del siniestro.