Río Negro confirmó la fecha de cobro de sueldos estatales y el esquema para Salud

El Gobierno de Río Negro confirmó la fecha de cobro de los sueldos estatales y detalló el esquema de pagos para el área de Salud.

La Provincia anunció la fecha de pago de sueldos a los estatales.

El Gobierno de Río Negro anunció que el próximo sábado 1 de agosto abonará los sueldos a todo el personal de la administración pública provincial . El depósito de los haberes se realizará de manera íntegra en esa única jornada para la totalidad de los agentes estatales.

Durante el sábado 1 de agosto percibirán sus salarios el personal de Salud Pública (incluidas guardias y horas extras), efectivos de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial , junto con docentes y porteros .

En la misma fecha cobrarán los empleados enmarcados en la Ley 1.844 , trabajadores de Vialidad Rionegrina , beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios , y el personal del Poder Legislativo , Poder Judicial y organismos de control .

Desde el Gobierno Provincial señalaron que la medida busca garantizar el pago en tiempo y forma para brindar previsibilidad a las familias rionegrinas. Asimismo, destacaron que esta inyección de recursos dinamiza el consumo e impacta de forma directa en la economía provincial.

Pago complementario por recategorizaciones en Salud

En paralelo con el cronograma general, la Provincia avanza con la liquidación de los saldos pendientes por recategorizaciones en el área sanitaria, en consonancia con lo acordado en la Mesa de la Función Pública.

Este martes 28 de julio, mediante planilla complementaria, se deposita la primera cuota de los retroactivos que superan los $200.000. La medida alcanza a los agentes del Ministerio de Salud comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.

Cabe señalar que durante el mes de junio la Provincia ya había realizado el pago del primer tramo, correspondiente al personal que debía percibir montos inferiores a los $200.000.

El gobierno anunció recategorizaciones para el personal de los hospitales públicos de Río Negro.

Cómo es el cronograma en cuotas para el personal sanitario

El esquema fijado por la Provincia para cancelar las diferencias acumuladas entre la fecha de ascenso del trabajador y la emisión de su resolución administrativa se organiza de la siguiente forma:

Retroactivos entre $200.000 y $500.000 : se abonan en 3 cuotas iguales y consecutivas .

Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000 : se pagan en 4 cuotas iguales y consecutivas .

Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelan en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Actualmente, los trabajadores alcanzados por esta medida ya perciben de manera habitual su salario con la nueva categoría actualizada, por lo que el esquema anunciado se enfoca en completar el pago de la deuda retroactiva.