Hospitales en alerta por las fuertes nevadas en gran parte de Río Negro

Los 36 hospitales de Río Negro despliegan un operativo preventivo por las nevadas que azotaron la región cordillerana y la Línea Sur rionegrina.

Las intensas nevadas y las complejas condiciones meteorológicas que afectan a la zona cordillerana y a la Región Sur movilizaron a todo el sistema sanitario provincial. Los 36 hospitales provinciales de Río Negro trabajan en forma coordinada e integrada para garantizar la atención en salud tanto en centros urbanos como en los parajes rurales más alejados.

A través de un trabajo en red, los equipos de los hospitales públicos forman parte activa de los Comités de Emergencia ( COEM ) locales en localidades como San Carlos de Bariloche , El Bolsón , Ingeniero Jacobacci , Comallo y Ñorquinco .

La articulación interinstitucional permite organizar el traslado de pacientes, el abastecimiento de medicamentos, el seguimiento de personas con enfermedades crónicas y la respuesta inmediata ante emergencias. Agentes sanitarios, enfermeros, médicos y choferes de ambulancias transitan caminos cubiertos de nieve en el departamento de Ñorquinco y la estepa rionegrina.

El Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, destacó la labor del personal en el territorio: “Detrás de cada imagen que nos llega desde nuestros hospitales y centros de salud hay un compromiso vocacional inquebrantable de todo el personal de salud. En medio del frío y de las inclemencias del tiempo, la red pública de Río Negro responde con articulación, presencia e inmediatez. Nuestro objetivo fundamental es que la nieve no se transforme en una barrera para la atención sanitaria de ningún rionegrino o rionegrina, por más distante que se encuentre”.

En paralelo, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) desplegó un operativo especial diseñado desde San Carlos de Bariloche. Sus bases locales actúan como primera línea de atención ante accidentes viales, traslados urgentes e intervenciones domiciliarias en sectores de difícil acceso.

El impacto del temporal en Ingeniero Jacobacci

El panorama provincial encuentra un reflejo directo en la realidad cotidiana de Ingeniero Jacobacci, donde el temporal obligó a tomar medidas preventivas y mantener un monitoreo constante sobre la población.

El intendente de la localidad, José Mellado, detalló cómo enfrentan la situación: “estamos en contacto permanente son salud y educación. las clases fueron suspendidas porque es casi imposible transitar. y también vamos recorriendo distintos barrios para determinar si hay familias que necesitan asistencia con leña. por el momento, no tenemos pedidos de ayuda, pero suelen surgir una vez que la nieve comienza a derretirse".

A pesar de las complicaciones edilicias y de transitabilidad registradas tras la intensa nevada del domingo, la precipitación trajo un alivio esperado para la economía local ante la sequía, mientras se aguardan nuevas nevadas para el miércoles.

En ese sentido, José Mellado remarcó la importancia de las precipitaciones para la zona: “El pronóstico anuncia nieve para el miércoles. la nevada del domingo fue intensa y no estaba anunciada, pero en esta zona estábamos esperando la nieve. la sequía está generando una crisis importante en el sector ganadero y para el abastecimiento de agua potable, así que más allá de estar atentos a los inconvenientes que pueden surgir, esta nevada se ve con buenos ojos".