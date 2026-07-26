Vuelta a clases con paro: Unter llevará su reclamo a la Ruta Chica

La medida de fuerza de 48 horas coincidirá con el regreso a las aulas. El gremio realizará una actividad sobre la Ruta Chica y crece la tensión.

Desde el gremio anunciaron la medida que llevarán a cabo en el tramo que une Cipolletti con Fernández Oro.

El conflicto entre Unter y el Gobierno de Río Negro sumará este martes una nueva protesta en el Alto Valle. En el marco del paro docente de 48 horas , el gremio realizará una volanteada en el sector del Puente 83 , sobre la Ruta Chica , entre Cipolletti y Fernández Oro.

La actividad está prevista para las 11 y forma parte del plan de lucha definido por el sindicato para reclamar respuestas a una serie de demandas que, según sostienen, continúan sin ser atendidas por el Ejecutivo provincial.

El Ejecutivo, por su parte, aseguran haber mantenido instancias de diálogo abiertas y considera que las demandas exceden las posibilidades financieras actuales de la provincia.

El Puente 83 será escenario del reclamo

La protesta se desarrollará en uno de los accesos más transitados de la región, donde docentes repartirán volantes para visibilizar los motivos de la medida de fuerza.

El calendario escolar en Río Negro debe comenzar el lunes 2 de marzo, aunque se verá interrumpido debido a una medida de fuerza por 48 horas. Estefania Petrella

Desde Unter señalaron que el paro responde a la falta de mantenimiento en las escuelas, la pérdida de cargos, la escasez de recursos, problemas vinculados al funcionamiento de IPROSS y la defensa de las condiciones laborales del sector.

El duro mensaje de Alberto Weretilneck

Mientras el gremio ratificó el paro para este lunes y martes, el gobernador Alberto Weretilneck cuestionó con dureza la decisión y confirmó que se descontarán los días no trabajados.

“Los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente”, afirmó el mandatario, dejando en claro que la decisión forma parte de una política sostenida frente a medidas de fuerza en el sector estatal.

Las declaraciones fueron realizadas en Bariloche, en el marco del acto de apertura de sobres para la obra de la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas, donde también abordó la situación salarial de los trabajadores públicos.

El mandatario lamentó que la medida de fuerza impida el reinicio del ciclo lectivo y aseguró que los salarios docentes de Río Negro se encuentran "entre los tres mejores del país". Además, sostuvo que la Provincia mantendrá su postura respecto a las inasistencias por paro.

Qué reclama Unter

A través de un comunicado, el sindicato convocó a la docencia rionegrina a sumarse a las actividades de protesta y afirmó que el Gobierno "decide no responder, dilata, castiga y tensiona" el conflicto.

"Paramos porque defendemos la educación pública. Paramos porque defendemos el trabajo docente. Paramos porque la escuela pública no puede seguir esperando", expresaron desde el Consejo Directivo Central del gremio.