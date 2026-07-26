Fernández Oro acelera una obra para evitar pérdidas de agua y potenciar la producción

Los trabajos ya alcanzan un 30% de ejecución y apuntan a reducir pérdidas de agua, optimizar el riego y fortalecer la producción regional.

La obra registra un 30% de ejecución y busca hacer más eficiente el uso del recurso hídrico. Foto: Gentileza.

El sistema de riego del Alto Valle suma una obra considerada estratégica para mejorar la distribución del agua. En Fernández Oro , el Gobierno de Río Negro avanza con el revestimiento y reacondicionamiento del Canal Secundario I Sud , una intervención que ya registra un 30% de ejecución y que busca hacer más eficiente el uso del recurso hídrico.

La obra, ejecutada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) , permitirá disminuir las pérdidas de agua, mejorar el control del caudal y reforzar la infraestructura que abastece a una de las principales zonas productivas de la provincia.

Las tareas, a cargo de la empresa OBSA SRL , comprenden el revestimiento e impermeabilización de un tramo de 162,5 metros del canal.

Hasta el momento, los avances incluyen el desmalezamiento completo de la traza, la limpieza del sector donde se construirá el nuevo cajero del canal y la preparación del corredor de obra para continuar con los trabajos.

Además, ya se ejecutaron 60 metros cúbicos de excavación y perfilado del canal y 180 metros cúbicos de relleno y compactación con material calcáreo, una etapa fundamental para garantizar la estabilidad de la estructura.

Cómo mejorará el sistema de riego

El proyecto contempla el revestimiento de la base y los taludes con hormigón armado reforzado con malla de acero, además de juntas constructivas y de dilatación que aumentarán la vida útil de la infraestructura.

Uno de los cambios más importantes será el reemplazo del actual vertedero de mampostería por una nueva estructura con compuerta y cuenco disipador, diseñada para regular con mayor precisión el caudal y mejorar la seguridad operativa del sistema.

Una inversión para fortalecer la producción

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta intervención forma parte del plan para consolidar la infraestructura hídrica del Alto Valle, optimizando el sistema de riego que abastece a miles de hectáreas productivas.

Con la obra en marcha, se busca garantizar un uso más eficiente del agua, reducir pérdidas y acompañar el desarrollo de una de las regiones agrícolas más importantes de Río Negro.