Expectativa en Fernández Oro por audiencia pública para el Barrio Aliwen

La comunidad orense se prepara para la audiencia pública donde se debatirá la ordenanza para el desarrollo del barrio, un proyecto de 25 hectáreas. ¿Cuándo se realizará?

Gran expectativa se ha generado en la comunidad orense por la convocatoria a audiencia pública lanzada por el Municipio de Fernández Oro con el fin de receptar opiniones, propuestas, observaciones e información sobre el proyecto de ordenanza que propicia la creación de la Zona Especial Socio Productiva (ZESP) para el desarrollo del Barrio Aliwen.

La audiencia pública se concretará el próximo jueves 30 de julio, a partir de las 19, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Social 1, en calle Chubut N°2190 de la vecina localidad.

La convocatoria se efectuó por resolución del Ejecutivo municipal, con las firmas del intendente Gustavo Amati y la secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Villarruel.

Antes de finalizar julio, en Fernández Oro se discutirá en audiencia pública la transformación del sector donde se encuentra el Barrio Aliwen en una Zona Especial Socio Productiva.

El barrio popular Aliwen se conformó en 2022 por iniciativa de la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero, con el respaldo de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU).

Actualmente, la SISU es una Subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que, a su vez, forma parte del Ministerio de Economía del gobierno nacional.

El Barrio Aliwen abarca una extensa superficie de 25 hectáreas, ubicadas en el sector rural de Fernández Oro. Las tierras se han subdividido en 250 lotes que permitirán la construcción de viviendas para otras tantas familias.

Proyectada como una barriada comunitaria, intercultural y de nítido perfil popular, las viviendas e infraestructura de Aliwen serán construidas por los mismos vecinos, que ya están trabajando en el predio, donde también habrá espacios para plantar, para el cultivo, por parte de los pobladores que estarán motivados para hacerlo.

Prevén una audiencia pública masiva

Por lo pronto, se conoce que los propietarios de los lotes tienen programado acudir en forma masiva, multitudinaria, a la audiencia pública convocada por el Municipio orense.

Al efecto, en la resolución que estableció la convocatoria se indica que los interesados en conocer el expediente administrativo, el proyecto y los aspectos técnicos del mismo podrán consultarlos gratuitamente en el área de Legales de la comuna, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 13. También se puede acceder en formato digital, dirigiéndose al correo electrónico [email protected]

La audiencia es una instancia abierta a todo público y los interesados en exponer podrán hacerlo a través de una exposición oral durante el encuentro, o a través de informes u observaciones formuladas por escrito, o a través de la intervención como peritos.

Estefania Petrella

Solicitudes para exponer

La presentación de solicitudes para exponer se habilitó el pasado lunes 20 y se extenderán hasta el mismo jueves 30 en que se concretará la actividad. El trámite debe cumplirse de 8.30 a 13, en el área de Legales de la comuna.

La implementación y desarrollo de la audiencia pública estará a cargo de la Dirección de Comunicación del Municipio.

En la resolución de la convocatoria se deja constancia expresa que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la actividad tendrán exclusivamente carácter consultivo y no vinculante, conforme a lo dispuesto por la ordenanza N°151.

Concluida la magna instancia, se elaborará un acta y se enviará un informe de todo lo actuado al Ejecutivo municipal, el cual lo incorporará al expediente administrativo correspondiente. Luego, se remitirá el conjunto del material al Concejo Deliberante, que deberá agregarlo, en su caso, al expediente legislativo del asunto.

Zona especial urbano productiva

Se recordará que, con el fin de autorizar la conformación del Barrio Aliwen, el Ejecutivo municipal orense elevó en su momento al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para dar a las tierras de la barriada el carácter de Zona especial urbano productiva, lo que permitiría compatibilizar el desarrollo habitacional con actividades productivas sustentables.

Con este propósito, la audiencia pública resulta un espacio fundamental para la participación abierta, transparente y plural de todos aquellos vecinos, instituciones, profesionales y demás interesados en expresar opiniones, observaciones y propuestas y aportar información útil para el análisis legislativo de la propuesta urbanística. Las distintas perspectivas de la comunidad enriquecerán, a la postre, todo el proceso en marcha. Y se terminarán por disipar las polémicas que, en sus comienzos, originó la creación de la barriada.