La Municipalidad de Fernández Oro lanzó una advertencia urgente para evitar estafas: de qué se trata

Desde el municipio pidieron desconfiar de quienes ofrecen servicios o cobran dinero en nombre del Municipio. Recordó que ningún empleado está autorizado a hacerlo.

Desde el municipio lanzaron una advertencia para evitar caer en estafas.

La Municipalidad de General Fernández Oro emitió un aviso dirigido a todos los vecinos para prevenir posibles estafas cometidas por personas que podrían presentarse en los domicilios haciéndose pasar por empleados municipales .

Desde el Ejecutivo local aclararon que ningún agente está autorizado a cobrar dinero, vender productos o ofrecer servicios puerta a puerta , por lo que solicitaron extremar los cuidados ante este tipo de situaciones.

A través de un comunicado, la Municipalidad recordó que:

No realiza podas en terrenos o domicilios particulares.

No vende ningún tipo de artículo, producto o servicio puerta a puerta.

Ningún empleado municipal está autorizado a cobrar dinero en nombre del Municipio.

El objetivo del mensaje es evitar que vecinos sean víctimas de engaños o maniobras fraudulentas.

Dónde se realizan los trámites

Las autoridades remarcaron que todos los pagos y gestiones oficiales se realizan exclusivamente a través del área de Recaudaciones, que funciona en el edificio municipal ubicado en San Martín 272, de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 12:30.

Por ese motivo, recomendaron desconfiar de cualquier persona que solicite dinero o datos personales en nombre de la comuna.

Qué hacer ante una situación sospechosa

Desde la Municipalidad pidieron que, si una persona se presenta en un domicilio diciendo representar al Municipio para ofrecer servicios o solicitar dinero, no se entregue efectivo ni información personal.

Además, solicitaron comunicarse de inmediato con el 911 o con el teléfono 299 429-8391 para denunciar la situación y permitir la intervención de las autoridades.

Las frases más utilizadas en estafas virtuales

Desde la Comisaría Cuarta de Cipolletti volvieron a poner en alerta a la comunidad con el fin de tener en cuenta los recaudos que se deben tomar para no caer en engaños de delincuentes que cometen estafas virtuales, tanto a través de llamados telefónicos, como mensajes por internet o redes sociales.

Un incremento de este tipo de delitos alertó a las autoridades policiales, por lo que lanzaron una serie de recomendaciones a la población.

Se trata de una modalidad en el que los ladrones logran convencer a las víctimas, mediante diversas excusas, que brinden sus datos personales, códigos de seguridad o realicen transferencias de dinero, aprovechando el descuido o la confianza.

Por ese motivo desde la unidad policial resaltaron que “resulta fundamental adoptar medidas de prevención”, y brindaron distintos ejemplos para tener en cuenta.

Por empezar se debe tener en cuenta que los ciberdelincuentes emplean un discurso característico con expresiones técnicas que buscan demostrar confiabilidad, con frases que siempre rondan en siete artilugios comunes: “Hola, lo llamamos del banco…”; “Tu cuenta está bloqueada”; “Necesitamos verificar tus datos”; “Te mandamos un código, decínoslo”; “Tu familiar tuvo accidente”; “Ganaste un premio”; “Necesitamos que hagas una transferencia urgente”.

La Policía recuerda que los bancos no piden claves, códigos ni token y recomiendan que ante una llamada que resulte sospechosa cortar inmediatamente, verificar luego su veracidad y alertar a las autoridades.

Otra maniobra que suelen emplear los malvivientes es el envío de un comprobante de pago como resultado de una negociación, pero el dinero nunca llega. Estos casos lo sufren fundamentalmente los comerciantes y quienes venden algún producto por internet.