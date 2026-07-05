Cayó en una pasarela de una obra y sufrió una grave fractura: condenaron al jardín y al Municipio

La Justicia responsabilizó a la institución educativa y a la Municipalidad por una pasarela insegura. La mujer fue operada y quedó con secuelas permanentes.

La mujer transitaba por una pasarela colocada para permitir el paso de peatones cuando cayó debido al mal estado de la estructura. Foto: Archivo.

Una mujer que sufrió una grave lesión al caer mientras cruzaba una pasarela provisoria instalada sobre una vereda en obra obtuvo un fallo favorable de la Justicia. El fuero Civil condenó de manera solidaria al jardín de infantes donde se realizaban los trabajos y a la Municipalidad de General Roca por considerar que ambos tuvieron responsabilidad en las condiciones de seguridad del lugar.

El accidente ocurrió sobre calle San Juan, entre Gelonch y Salta , donde se ejecutaba una obra de ampliación de un jardín maternal.

De acuerdo con la sentencia, la mujer transitaba por una pasarela colocada para permitir el paso de peatones cuando cayó debido al mal estado de la estructura.

Como consecuencia del accidente sufrió una fractura de húmero derecho, debió ser sometida a una intervención quirúrgica y atravesó un proceso de rehabilitación. Sin embargo, las secuelas fueron permanentes.

Ante esa situación, promovió una demanda por daños y perjuicios contra la institución propietaria del inmueble y la Municipalidad de General Roca.

Qué observó la Justicia

Al analizar el caso, la jueza concluyó que el jardín debía responder como dueño y guardián de la obra, ya que tenía la obligación de garantizar que la pasarela ofreciera condiciones seguras para quienes circulaban por el lugar.

Además, remarcó que haber contratado a una empresa constructora no exime a la institución de su responsabilidad frente a la persona damnificada.

El rol del Municipio

La sentencia también apuntó contra la Municipalidad de General Roca. La magistrada entendió que existió una falta de servicio, ya que el municipio no ejerció de manera adecuada su poder de policía sobre una obra cuya existencia conocía.

Según el fallo, debía controlar el estado de las veredas y verificar que las medidas adoptadas para el tránsito peatonal fueran seguras.

Testigos describieron una pasarela peligrosa

Los testimonios incorporados al expediente coincidieron en que la estructura presentaba tablones desnivelados, maderas hundidas e inestables, una baranda floja y ausencia de señalización, lo que representaba un riesgo para quienes debían cruzarla.

Incluso, una vecina declaró que evitaba utilizar la pasarela porque consideraba que era peligrosa.

La aseguradora quedó fuera de la condena

En la resolución, la jueza también hizo lugar al planteo de la aseguradora citada en garantía.

Interpretó que la póliza contratada por el Municipio no cubría un accidente ocurrido en una obra privada, por lo que quedó excluida de responder por la indemnización.

Finalmente, la sentencia condenó de manera solidaria al jardín de infantes y a la Municipalidad de General Roca a indemnizar a la mujer por el daño moral sufrido, más los intereses correspondientes.