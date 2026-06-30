Nueva cancha de sintético y megaproyecto en Cipolletti: en qué zona estará y cuándo se estrenaría

Tras el anuncio del intendente, el director de Deportes revela detalles a LM Cipolletti . Además, se instalarán tribunas en otro espacio deportivo.

El director de Deportes de Cipolletti , Leandro Domini , reveló en qué zona de la ciudad estará ubicada la nueva cancha de césped sintético y adelantó la fecha estimada de su estreno. Además contó en qué otro espacio deportivo se instalarán a la brevedad nuevas tribunas .

“Si bien estamos en el proceso de identificar el espacio donde se va a asentar la cancha de sintético, será seguro en la zona norte de la ciudad , más precisamente en el Distrito Vecinal ”, anticipó el ex futbolista a LM Cipolletti .

Tras el anuncio que realizó días pasados el intendente Rodrigo Buteler en el cierre del torneo Apertura de la Liga Municipal Infantil, el apodado Mojarra ventiló más detalles de la iniciativa que se encuadra en un ambicioso “proyecto deportivo integral” .

Megaproyecto y plazos

En ese sentido, indicó que la obra completa “abarca otros espacios deportivos pero que obviamente llevarán tiempo. Más canchas, playón… Estamos realmente entusiasmados”, confesó.

Respecto a los plazos, estimó que “la cancha esperamos esté lista para el próximo año. Es un proceso largo sobre todo acondicionar el espacio dónde asentarla”.

sintético

“La dificultad en la cancha es que es toda una zona nueva, que se está poblando de a poco y hay que mensurar el terreno, nivelar, hacer cordón cuneta, determinar niveles de agua, energía y otras cuestiones. Pero lo importante es que ya está la decisión tomada y estamos en proceso de comprar el sintético”, reafirmó.

Cuándo se instalarán nuevas tribunas

Por otro lado, Domini señaló que las tribunas, en la cancha lindera al Estadio Municipal, “creemos que quedarán listas para el inicio del próximo torneo de la Liga Municipal, previsto para el 9 de agosto. La idea es que todos puedan disfrutar cómodos del espacio”, redondeó.

Como se sabe, las escuelitas que forman parte de la Liga municipal tienen turnos asignados para ir a entrenar al sintético, a razón de una vez por semana. La idea, como manifestó el jefe comunal días pasados, consiste en que al disponer de una cancha los chicos puedan ir más veces a practicar.

Un cierre a toda orquesta

El Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Infantil: “Jorge Zapata” se desarrolló desde el mes de abril en las categorías juveniles, menores, infantiles, cebollitas, pitufos y mini pitufos. Los partidos de fútbol 11 se disputaron en el predio La Amistad y en el Estadio Municipal.

Participaron del Torneo Apertura más de 2000 chicos pertenecientes a 98 equipos de 10 categorías. La competencia contó con un total de 10 fechas, dónde se jugaron un total de 280 partidos de fútbol 11, y 240 de fútbol reducido.

Un certamen que ya se transformó en una de las ligas más importantes del sur del país, por su esencia de preservar el espíritu y el fomento del fútbol comunitario. Un golazo como el flamante anuncio...