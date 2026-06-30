Se metió a una casa para robar un televisor, pero no imaginó que la tomaban en primer plano

Es una ladrona que forzó una ventana para entrar a una vivienda de Cipolletti. Sin embargo, la descubrieron. Confesó y le impusieron una pena, que contempló sus antecedentes.

La causa por el intento de robo protagonizado por una mujer en una casa de Cipolletti se tramitó en los tribunales locales. La acusada, que acontaba con antecedentes penales, admitió su culpa y va presa.

Una ladrona entró a robar a una casa de la calle Jorge Newbery de Cipolletti. Fue el viernes 10 de abril último, cerca de las 9:30 de la mañana y su objetivo era un televisor . Primero forzó la reja de una ventana para ingresar a la propiedad. Después envolvió el aparato en una frazada y tomó una mochila negra con elementos varios con la intención de llevarse todo.

Sin embargo, sus planes delictivos se complicaron cuando apareció una patrulla de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco y la sorprendió en plena maniobra de robo. Al verse descubierta, la mujer corrió a refugiarse al baño, pero no le sirvió de nada, porque allí fue atrapada por los policías.

La detenida, identificada como Antonella Solange Mora , de 34 años de edad y con abundantes antecedentes penales, fue imputada por el delito de “robo simple en grado de tentativa”.

Indicios y pruebas contundentes

La investigación logró recabar indicios firmes para culparla del hecho. No solo contaban con la declaración de los policías que participaron en el procedimiento, sino que también sumaron el testimonio de vecino que vio a Mora cuando se introducía en la casa de los damnificados, y fue quien alertó a la Policía que estaba ocurriendo el hecho.

Pero, además, también recabaron un video captado por una cámara de seguridad privada que mostraba la forma en que la mujer cometía la maniobra ilegal. Esas fueron las pruebas centrales de la acusación, además de las pericias realizadas por el personal del Gabinete de Criminalística.

Con esos elementos en el expediente, la causa judicial se orientó hacia un juicio abreviado consensuado entre la defensora Oficial Silvana Ayenao y la fiscal Jessica Montenegro.

El acuerdo establecía imponerle una pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, la declaración de reincidencia, más las costas del proceso.

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La figura de reincidencia se la impusieron por los antecedentes penales condenatoria que acumula Mora. Se mencionó en este aspecto que un informe de antecedentes comunicado por el organismo oficial indicó que registra una sentencia de un mes y diez días de prisión dictada el 20 de noviembre del año pasado por el intento de robo de una tienda del centro de Cipolletti.

Pero ya en ese fallo había sido declarada reincidente, por lo que ya se había involucrado anteriormente en otros casos delictivos. Se mencionó en ese documento que la Justicia neuquina, en una sumatoria de causas, la habían condenado a tres años de cárcel.

Confesión y sentencia

Mora aceptó el castigo mencionado en el entendimiento, por lo que quedó asentado que admitía haber cometido el intento de robo. La jueza Alejandra Berenguer no cuestionó el acuerdo entre las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Explicó que había quedado comprobada la existencia del hecho como fue descripto por la Fiscalía, y además la propia acusado admitía su culpabilidad. En cuanto a la pena, sostuvo que la propuesta se encuentra “dentro de los límites establecidos para el delito de robo en grado de tentativa” y fue aceptado, por lo que corresponde homologar el acuerdo entre las partes.