Acusan al asesino de David Oliva de darle un balazo en el rostro a un sujeto que reclamaba por el botín de un robo

Es el hecho que ocurrió el sábado por la madrugada en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti. El sospechoso quedó imputado en prisión preventiva. Había cumplido 11 años de prisión por el crimen de Oliva.

Jonathan Javier Porfiri cumplió una condena por el asesinato de David Oliva. Ahora está acusado de un intento de homicidio.

El acusado de haberle disparado en el rostro con una “tumbera” a un hombre en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti durante el fin de semana fue imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa” y quedó en prisión preventiva por espacio de un mes.

El sospechoso, identificado como Jonathan Javier Porfiri, posee antecedentes delictivos de peso: fue condenado a 11 años de prisión por el crimen de David Oliva , ocurrido el 29 de diciembre de 2008 en las 1200 Viviendas.

En esta oportunidad Porfiri se despegó del hecho y responsabilizó a su propio hermano, Gonzalo, como autor del balazo que le causó severas lesiones a Pablo Lagos, quien vive a pocos metros de distancia, y que por el impacto de uno de los perdigones sufrió la pérdida de la visión del ojo derecho.

En la audiencia de formulación de cargos realizada durante el mediodía de este lunes con la conducción de la jueza de Garantías María Agustina Bagniole, Porfiri brindó un descargo de lo sucedido y se declaró inocente.

Acusó al hermano

El acusado relató que el sábado alrededor de las 4 de la madrugada estaba durmiendo en su casa ubicada en la calle Turrín entre Río Neuquén y Circunvalación Perón, donde se presentó Lagos en una moto junto a su novia y comenzó a gritar y patear el portón.

Según precisó, le iba a reclamar a su hermano Gonzalo por unas prendas de vestir -calzas de mujer precisó- que le habían robado semanas atrás a una docente de Fernández Oro, hecho por el que fue detenido un ladrón conocido como “el 50”.

Porfiri sostuvo que parte del botín se lo habían dado a su hermano para que lo guarde, y que esa madrugada Lagos fue en actitud violenta a reclamar la devolución. Andaba “borracho o empastillado”, dijo.

El sujeto se retiró tras no conseguir lo que buscaba, pero antes advirtió que volvería y les robaría el televisor. En ese ínterin, Porfiri aseveró que llamó al 911 y que contó lo que estaba sucediendo e identificó al intruso, que efectivamente regresó a los minutos armado con cuchillos y un colchón y entró a la propiedad tras abrir el portón.

Pero en ese momento el visitante recibió un disparo en la cara, al parecer con un arma tumbera que funciona con cartuchos de escopeta. Porfiri aseguró que no fue él el autor del tiro, sino su hermano, quien aclaró que estaba dispuesto a presentarse para hacerse cargo del episodio y deslindarle responsabilidades.

Jonathan Porfiri 2

En tanto, herido, Lagos fue hasta una plaza cercana, desde lo llevaron en moto al hospital, donde recibió asistencia y tras recibir las primeras curaciones, fue dado de alta. La lesión más delicada la sufrió en el ojo derecho, lo que le provocó la pérdida de la visión. Pero los médicos evaluaban también extirparle el globo ocular.

Sobre el hecho resaltó que es inocente, pero el fiscal Diego Vázquez lo ubicó a él como el autor del ataque. Expresó que cuentan con la declaración de la propia víctima, quien señaló a Jonathan como el autor del balazo. Además, dijo que cuentan con otros indicios y aún faltan medidas de prueba que corroborarían la hipótesis de culpabilidad.

Junto con la formulación de cargos, la Fiscalía también requirió que le impusieran un mes de prisión preventiva, dado que aún falta que declaren testigos, por lo que hay riesgos de que en libertad intente interferir en sus testimonios. Además, vive a pocos metros de la víctima, por lo que el peligro de interferencia es mayor.

El defensor Oficial Marcelo Caraballo pidió que le otorgaran la libertad con el monitoreo de una tobillera GPS y la prohibición de acercamiento. Pero la jueza lo rechazó por la cercanía de su casa con la de Lagos. Tras mantener un diálogo con su defendido, Caraballo ofreció el domicilio de la madre de Porfiri para cumplir con la medida en libertad. Harán la presentación formal y requerirán una encuesta social para favorecer esa alternativa.

El crimen de Oliva

David Oliva fue asesinado el 29 de diciembre de 2008 en las 1200 Viviendas, cuando se desplazaba a bordo de una moto. En estas circunstancias, dos adolescentes (entre ellos Jonathan Javier Porfiri) le dispararon en el cuello, provocándole la muerte. Los dos imputados eran entonces menores de edad en ese momento. Uno llegó procesado como presunto autor. El otro, como partícipe primario.

El juicio oral en la Cámara Segunda de Cipolletti terminó con la condena de 10 años y 8 meses de prisión para Jonathan Porfiri y su cómplice, quien comenzó a purgar la pena una vez que cumplió 18. Ambos imputados gozaron de beneficios que generaron malestar entre la sociedad.

El padre de la víctima, Marcelino Oliva, se convirtió en un referente en la localidad, ya que luchó desde el primer momento para que se hiciera justicia por el asesinato de su hijo. También es parte de la agrupación "Familiares del Dolor".