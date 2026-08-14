El llamado que activó a la Policía y terminó con cocaína y un arma secuestrada

Dos procedimientos policiales terminaron con un vehículo requerido desde 2023 y otro operativo por detonaciones que derivó en el secuestro de droga.

En Cinco Saltos, la policía secuestró en dos operativos, cocaína y un vehículo con pedido vigente desde 2023.

Dos procedimientos realizados en las últimas horas por personal policial en Cinco Saltos terminaron con el secuestro de un Volkswagen Gol Trend que tenía un pedido judicial vigente, además de un arma calibre 22 y casi 20 gramos de cocaína.

Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la localidad y tuvieron como protagonistas a efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y de la Comisaría 7°. En uno de los operativos también participaron agentes especializados en investigaciones vinculadas con estupefacientes.

El primero de los procedimientos se inició durante tareas preventivas realizadas por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos. Cerca de las 18, los efectivos recibieron una alerta del sistema de emergencias 911 sobre un vehículo buscado judicialmente.

Según la información recibida, se trataba de un Volkswagen Gol Trend que circulaba en dirección hacia Cinco Saltos. Ante esta situación, los agentes desplegaron un operativo para localizarlo y lograron interceptarlo en inmediaciones de la Rotonda Norte.

Una vez detenido el automóvil, los efectivos identificaron al conductor y realizaron las primeras verificaciones correspondientes. Luego, con colaboración de integrantes de la Comisaría 7°, se dispuso el traslado del hombre y del rodado hacia la unidad policial.

Las consultas efectuadas posteriormente permitieron confirmar que el Volkswagen tenía un pedido de secuestro vigente desde el 30 de octubre de 2023. La medida había sido solicitada en el marco de una causa relacionada con una ejecución prendaria.

El automóvil quedó finalmente a disposición de la Justicia interviniente. A partir de la confirmación del requerimiento judicial, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias vinculadas con la circulación del vehículo.

Un llamado por presuntas detonaciones

En otro procedimiento, efectivos de la Comisaría 7° intervinieron durante la tarde del miércoles luego de recibir un aviso sobre presuntas detonaciones de un arma de fuego en inmediaciones del cementerio de Cinco Saltos.

Al arribar al lugar indicado, los policías encontraron a un grupo de jóvenes reunidos cerca del tanque ubicado sobre las bardas. Ante la situación denunciada, procedieron a identificar a las personas presentes y realizaron un registro del sector.

En total fueron identificadas siete personas, entre ellas cuatro menores de edad. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron un arma de fuego calibre 22, mientras que también localizaron una motocicleta Honda XR 150.

Además, durante la intervención surgieron indicios sobre la posible presencia de sustancias estupefacientes. Por ese motivo se convocó a personal especializado de Toxicomanía Cipolletti para realizar las correspondientes tareas de identificación y análisis.

Encontraron 30 envoltorios con cocaína

El procedimiento permitió avanzar sobre los elementos que tenían en su poder los jóvenes identificados. Durante el registro de los aprehendidos fueron encontrados 30 envoltorios que contenían una sustancia compatible con cocaína.

La sustancia fue sometida a las pruebas correspondientes y el resultado fue positivo para cocaína. En total, los envoltorios alcanzaron un peso de 19,6 gramos, por lo que la droga fue secuestrada y quedó bajo custodia judicial.

A partir de los resultados obtenidos, tomó intervención la Fiscalía de turno. La Justicia dispuso que dos mayores de edad permanecieran aprehendidos, en principio, por el delito relacionado con la tenencia de un arma de fuego.

En paralelo, los cuatro menores que se encontraban en el lugar fueron puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Posteriormente, fueron entregados a sus respectivos responsables, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La Justicia investiga el origen del arma

Más allá del secuestro del arma y de la droga, las autoridades continúan con las diligencias destinadas a determinar el origen del revólver calibre 22 encontrado durante el procedimiento y establecer si tuvo participación en las detonaciones denunciadas.

La investigación también buscará establecer las circunstancias en las que los jóvenes se encontraban reunidos en inmediaciones del cementerio y si existe algún vínculo entre los elementos encontrados y el episodio reportado mediante el sistema de emergencias.

Los procedimientos quedaron bajo intervención de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar responsabilidades. Mientras tanto, tanto el arma como la sustancia secuestrada permanecerán incorporadas a las actuaciones judiciales.