Dolor por la muerte del jefe del COER Cipolletti: "Tenía códigos y siempre daba la cara"

La policía de Río Negro despide al subcomisario de 44 años , un integrante muy querido y respetado dentro de la fuerza. Nadie pensaba que se iría tan pronto.

No se entregó fácilmente aunque una cruel y agresiva enfermedad le dio pocas chances. La lucho con hidalguía hasta dónde pudo. Justo él que estaba acostumbrado a las batallas cotidianas por su labor profesional, no se iba a rendir así nomás. La fuerza policial rionegrina se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del subcomisario Marcelo Barroso , de 44 años , quien se desempeñaba como titular del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en la ciudad de Cipolletti . Todo es dolor en la desgarradora despedida .

El jefe policial venía dando pelea a una grave enfermedad oncológica detectada a comienzos de este año, la cual avanzó intempestivamente en pocos meses hasta provocar su deceso. Barroso deja un profundo dolor en su núcleo familiar, integrado por su esposa e hijos , así como en toda la institución.

Tras confirmarse la lamentable noticia, un nutrido grupo de camaradas, allegados y autoridades de la Policía de Río Negro se acercaron a la sala velatoria Don Bosco , en Cipolletti, para brindarle el último homenaje a su jefe y compañero. Posteriormente, se dispuso el traslado de sus restos a Viedma , ciudad donde se llevará a cabo su sepultura junto a sus seres queridos.

Trayectoria, liderazgo y el reconocimiento de sus pares

Al frente del COER Cipolletti, unidad de élite capacitada para responder ante situaciones críticas, operativos de alto riesgo, tareas de rescate y control de disturbios, Barroso destacó por su profesionalismo, coraje y alto sentido de camaradería.

Tanto en redes sociales como en los testimonios brindados por altos oficiales de la fuerza, sus compañeros recordaron su permanente solidaridad y vocación de servicio. “Era alguien que siempre daba la cara y tenía códigos”, remarcaron con afecto y respeto desde la cúpula policial, destacando la huella imborrable que deja en la fuerza de la provincia.

Lo trasladaban a la capital provincial

Se espera que sus restos lleguen alrededor de las 17:30, donde se escucharán muchas sirenas de policías en el ingreso a Viedma en medio del dolor generalizado. Fuentes de la policía informaron oficialmente que “Los Sres. jefes, 2dos y 3ros, deberán encontrarse en asiento de base 84 con 5 empleados correctamente uniformados, de fajina para la formación de recepción del Cortejo Fúnebre de quien en vida fuera Subcrio. Barroso Marcelo Daniel”.

En las páginas de Facebook, asimismo, destacaron su espíritu de camaradería y solidaridad. Otros altos oficiales de la fuerza también resaltaron su compromiso y su profesionalismo. Fuerzas a su familia, compañeros y allegados.