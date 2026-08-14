La drástica decisión del intendente de Bariloche sobre el edificio abandonado donde falleció una mujer.

En la madrugada del jueves 13 de agosto, se confirmó la noticia del repentino fallecimiento de una mujer en las instalaciones abandonadas del ex Sanatorio Arbós, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Diagonal Capraro, en Bariloche. El jefe comunal accionará al respecto.

La muerte de una mujer que fue encontrada sin vida en el interior del edificio Arbós volvió a poner en el centro de la escena el estado de abandono en el que se encuentra el inmueble ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Diagonal Capraro, que años atrás funcionaba como una clínica.

La víctima tenía 38 años, estaba en situación de calle y era paciente de salud mental . Ampliamente reconocida por los transeúntes del centro barilochense por su presencia cotidiana vendiendo pañuelitos descartables, ropa y tejidos , así como por solicitar cigarrillos a quienes caminaban por la zona y por los pasillos del Hospital Zonal . Vecinos de la localidad hablaron de lo trabajadora y respetuosa que era. Noelia "La Negra" Andrade se hizo querer por los vecinos que la conocieron en la calle, ganándose dignamente el pan de cada día.

El resultado preliminar de la autopsia determinó que la mujer murió por causas naturales y no presentaba signos de violencia. En este contexto, el intendente de Bariloche, Walter Cortés , se refirió a la situación durante una rueda de prensa realizada en el marco de la programación de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Al respecto el edil afirmó: ''Lo vamos a cerrar, a intimar a los dueños que lo pongan en valor o que tome intervención la Municipalidad. No puede estar abandonado''.

Cortés adelantó así que el Municipio buscará avanzar con medidas sobre el inmueble y exigirá a sus propietarios que intervengan para mejorar las condiciones del edificio.

Ahora, además de continuar con las actuaciones correspondientes por el fallecimiento, quedará en la agenda municipal la situación edilicia del inmueble y las medidas que puedan adoptarse para evitar que continúe en estado de abandono.

El Concejo Deliberante busca agilizar los plazos

El Órgano Legislativo analiza una iniciativa para determinar la viabilidad estructural del inmueble. El proyecto, impulsado por el bloque Incluyendo Bariloche, exige al Ejecutivo local realizar peritajes técnicos urgentes y aplicar medidas de seguridad inmediatas. La propuesta busca activar mecanismos legales para garantizar la integridad de los vecinos, estableciendo plazos concretos para definir si el edificio debe ser restaurado o demolido definitivamente.

La presentación formal del Proyecto de Ordenanza N.º 689-26 ante el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche busca establecer una respuesta institucional definitiva respecto a la situación de el edificio Ex ArboS, ubicado en Diagonal Capraro N.º 1216, esquina calle Sarmiento.

Foto: Gentileza.

Intervención técnica en el edificio Ex Arbos

Frente a la problemática que la ciudad arrastra desde hace décadas respecto al antiguo Policlínico Arbos y ex Sanatorio del Sol, la propuesta legislativa presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, exige una intervención integral de carácter preventivo para erradicar las condiciones de riesgo que amenazan la integridad física de vecinos y peatones. El proyecto no pretende prejuzgar sobre las circunstancias del fallecimiento, cuya investigación corresponde al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales, pero coloca la atención en la pasividad estatal que facilitó la constante degradación del inmueble.

El articulado de la norma instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, dentro del plazo de quince días corridos de promulgada la norma, una inspección técnica profesional para diagnosticar las condiciones edilicias y la estabilidad del predio. Asimismo, la normativa contempla la adopción inmediata de medidas operativas de seguridad para clausurar los puntos de acceso no autorizados al predio. Entre las acciones exigidas al Ejecutivo se destacan el vallado perimetral, el tapiado de aberturas, la iluminación de prevención y la señalización de peligro. Estas tareas de resguardo físico deberán mantenerse mientras subsista la situación de riesgo y hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre el destino de el edificio Ex Arbos, impidiendo que la estructura continúe funcionando como foco de inseguridad y refugio precario.

Acciones legales y plazos administrativos

En el plano judicial, la iniciativa recurre a las herramientas previstas por la legislación provincial, invocando el artículo 623 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Esta figura legal habilita la denuncia de daño temido ante situaciones donde una edificación amenace con provocar un perjuicio grave e inminente a la comunidad. La aplicación de este recurso cautelar faculta a requerir auxilios judiciales urgentes, que abarcan desde reparaciones estructurales hasta la orden de demolición parcial o total si los peritajes dictaminan la inviabilidad técnica de la estructura.

El procedimiento otorga un plazo máximo de 30 días corridos a los propietarios o responsables jurídicos del bien, una vez notificados, para que ejecuten las obras necesarias o presenten un plan de demolición, conforme al Código de Edificación y al Código Urbano. En el supuesto de que los titulares mantengan la omisión, el Municipio encarará las actuaciones para ejecutar los trabajos requeridos.

La normativa estipula que, elaborado el informe técnico en el plazo de quince días, el Ejecutivo deberá remitir copia íntegra al Concejo Municipal dentro de los cinco días hábiles subsiguientes. Además, la norma exige la comparecencia personal del Intendente de San Carlos de Bariloche ante el cuerpo deliberativo para exponer detalladamente las actuaciones realizadas, precisar las intimaciones efectuadas y dar cuenta de los avances en el ámbito judicial.

Finalmente, la iniciativa dispone remitir copia de la Ordenanza, los antecedentes administrativos y los informes periciales al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales que intervienen en las actuaciones originadas por el hallazgo ocurrido el día 13 de agosto de 2026.