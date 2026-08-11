Provincia envió 600 toneladas de sal para asistir a Bariloche tras el temporal de nieve

Con un gran operativo en marcha, ALPAT provee de manera gratuita a la comunidad de Bariloche 600 toneladas de sal. El traslado está a cargo de Tren Patagónico.

Provincia envía 600 toneladas de sal para asistir a Bariloche tras el temporal de nieve. Foto: Gobierno de Río Negro.

En un trabajo mancomunado por parte de Alcalis de la Patagonia ( ALPAT ) -que es la única empresa productora de carbonato de sodio de América del Sur-, los equipos de Energía y Minería de Río Negro y el servicio del Tren Patagónico trabajan con el traslado de toneladas de sal que serán utilizadas para distribuir en las calles de Bariloche que quedaron afectadas por el temporal de nieve de las últimas horas.

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la medida y agregó: “Queremos acompañar a Bariloche y dar respuestas concretas frente a este temporal”.

Ante una situación que afecta la vida cotidiana y exige extremar los cuidados, el Gobierno Provincial continúa articulando recursos y capacidades junto al Municipio y los distintos organismos involucrados.

Un corralón local refuerza la distribución de arena y sal en puntos críticos de Bariloche

En medio de la intensa nevada que atraviesa Bariloche, un corralón continúa con la distribución de arena y sal en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de colaborar con la liberación de caminos y mejorar las condiciones de circulación.

Los bolsones contienen una mezcla de arena y sal y se encuentran disponibles para que vecinos y conductores puedan utilizarlos en los sectores donde sean necesarios.

Entre los puntos donde se reforzó la presencia de estos materiales se encuentran la zona del Cirse y Lago Gutiérrez, además de otros sectores de la ciudad que presentan dificultades como consecuencia de la acumulación de nieve y hielo.

Desde Felemax señalaron que los bolsones están siendo utilizados por la comunidad y que, ante la continuidad de las condiciones climáticas, se decidió mantener y ampliar su distribución en puntos estratégicos.

La iniciativa busca aportar una herramienta más para facilitar la circulación durante la jornada invernal y colaborar con vecinos que deben trasladarse por sectores afectados por la nieve y el hielo.

El Sistema de Emergencias ruega extremar la prevención

Los Servicios de Emergencia de SIARME Bariloche informan a la comunidad que todo el personal, unidades de rescate y atención médica de las bases Dina Huapi, Hospital y Modular, se encuentran activos y plenamente operativos las 24 horas.

Para evitar sobrecargar el sistema sanitario y proteger la integridad de toda la comunidad, resulta vital adoptar las siguientes medidas de seguridad:

Recomendaciones para la circulación y recreación

Tránsito vehicular: informarse el estado de las calles en Protección civil Municipal y evaluar si la salida es estrictamente necesaria, en caso de serlo, es obligatorio el uso de elementos de seguridad (cadenas o cubiertas para nieve). Se debe circular siempre a muy baja velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

Limpieza de veredas: se solicita a frentistas y comerciantes su colaboración para despejar la nieve y el hielo de las veredas correspondientes a sus domicilios o locales. Mantener estos espacios limpios es fundamental para garantizar una circulación peatonal segura y reducir significativamente el riesgo de caídas y lesiones.

Peatones: desplazarse con suma atención. En lo posible utilizar calzado antideslizante o aplicar cadena liquida en la suela para evitar caídas severas y lesiones, además de usar ropa de abrigo impermeable para prevenir cuadros de hipotermia.

Precaución en la nieve: se solicita mantener la máxima prudencia en el uso de trineos o juegos en la nieve, actividades que han representado una gran parte de las derivaciones hospitalarias en las últimas horas.

Zonas de riesgo: acatar las indicaciones de las autoridades. No ingresar a zonas restringidas, ni caminar sobre espejos de agua congelados o superficies de hielo, ya que el riesgo de quiebre y sumersión es altísimo.

Bariloche se cubrió de nieve en un momento esperado de la temporada.

Prevención en el hogar

Evitar la intoxicación por monóxido de carbono: ante el descenso extremo de las temperaturas, es indispensable mantener siempre una ventilación permanente en el hogar, dejando una ventana o puerta levemente abierta para garantizar la renovación del oxígeno.

Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar. Los Servicios de Emergencia se encuentran en alerta permanente trabajando para la comunidad.

Sin embargo, el autocuidado es la primera y más importante línea de defensa. Evitar riesgos innecesarios salva vidas y permite que las unidades lleguen a tiempo a quienes más lo necesitan.

Un colectivo perdió el control por la nieve, chocó a siete autos y un damnificado terminó detenido

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada del martes en una zona urbana de Bariloche, cuando un colectivo de turismo perdió el control mientras circulaba por calle 20 de Febrero y terminó chocando contra siete vehículos.

De acuerdo con la información aportada por la policía, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando una mujer se comunicó para alertar sobre el siniestro. Al arribar, los efectivos encontraron al colectivo y los vehículos afectados.

Un colectivo derrapó sobre la nieve en Bariloche, transportaba 48 estudiantes. La unidad terminó impactando a siete vehículos.

La unidad era conducida por una mujer de 26 años, quien avanzaba por calle 20 de Febrero en dirección hacia el centro. Al llegar a la intersección con Güemes, perdió el control debido al estado de la calzada.

Según se informó, la cinta asfáltica se encontraba cubierta de nieve y hielo como consecuencia de las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas. Esa situación habría provocado que el colectivo no pudiera mantener su trayectoria.

El micro pertenecía a una empresa privada de turismo y trasladaba a 48 pasajeros, todos ellos estudiantes. A pesar de la magnitud del impacto y de la cantidad de vehículos involucrados, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.