Un colectivo perdió el control por la nieve, chocó a siete autos y un damnificado terminó detenido

El accidente ocurrió en Bariloche, la unidad de turismo transportaba a 48 estudiantes egresados.

Un colectivo derrapó sobre la nieve en Bariloche, transportaba 48 estudiantes. La unidad terminó impactando a siete vehículos.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada del martes en una zona urbana de Bariloche , cuando un colectivo de turismo perdió el control mientras circulaba por calle 20 de Febrero y terminó chocando contra siete vehículos.

De acuerdo con la información aportada por la policía, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando una mujer se comunicó para alertar sobre el siniestro. Al arribar, los efectivos encontraron al colectivo y los vehículos afectados.

La unidad era conducida por una mujer de 26 años, quien avanzaba por calle 20 de Febrero en dirección hacia el centro. Al llegar a la intersección con Güemes, perdió el control debido al estado de la calzada.

Según se informó, la cinta asfáltica se encontraba cubierta de nieve y hielo como consecuencia de las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas. Esa situación habría provocado que el colectivo no pudiera mantener su trayectoria.

El micro pertenecía a una empresa privada de turismo y trasladaba a 48 pasajeros, todos ellos estudiantes. A pesar de la magnitud del impacto y de la cantidad de vehículos involucrados, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

Por el temporal de nieve, es obligatorio circular con cadenas en la ciudad.

Siete vehículos quedaron involucrados en el choque

Tras perder el control, el colectivo terminó impactando contra siete vehículos que se encontraban estacionados y circulando por el sector. La secuencia provocó importantes daños materiales y generó un amplio despliegue de los servicios que acudieron al lugar.

Entre los vehículos alcanzados se encontraba un Renault Logan, además de una Ford EcoSport, una Toyota Corolla y un Chevrolet Onix. También resultaron afectados un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208.

La sucesión de impactos se produjo sobre un tramo de calle 20 de Febrero, donde las condiciones de circulación ya eran complejas debido a la presencia de nieve y hielo sobre el pavimento.

El accidente también provocó daños en infraestructura ubicada en la zona. Uno de los elementos afectados fue un poste utilizado para los servicios de telefonía e internet, mientras que otro poste quedó involucrado en una interrupción del suministro eléctrico.

Ante esta situación, además de los efectivos policiales, se requirió la intervención de personal de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y agentes de Tránsito municipal para trabajar sobre las consecuencias del choque.

Un damnificado reaccionó y terminó detenido

Mientras se desarrollaban las tareas posteriores al accidente, la situación tomó otro rumbo cuando uno de los propietarios de los vehículos afectados comenzó a mostrarse agresivo con la conductora del colectivo.

De acuerdo con la información policial, el hombre comenzó a insultar a la mujer de 26 años que estaba al mando del micro. Ante esa situación, los efectivos presentes intentaron intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Sin embargo, el damnificado no habría acatado las indicaciones de los policías que se encontraban trabajando en el lugar. En medio de la discusión, terminó agrediendo físicamente a uno de los uniformados.

El hombre le propinó un golpe a un efectivo en la zona del hombro. A raíz de esa conducta, los policías procedieron a detenerlo en el mismo lugar donde se había producido el accidente.

La intervención policial permitió contener la situación y evitar que la discusión entre el propietario del vehículo y la conductora derivara en un enfrentamiento de mayores dimensiones.

Las calles de Bariloche se encuentran cubiertas de nieve y hielo. // Foto: gentileza El Cordillerano

Solo hubo daños materiales

Pese a la espectacularidad del accidente y a la cantidad de vehículos que quedaron involucrados, desde la Policía remarcaron que no se registraron personas heridas como consecuencia del choque.

Los 48 pasajeros que viajaban en el colectivo, todos estudiantes, resultaron ilesos. Tampoco se informaron personas lesionadas entre los ocupantes o propietarios de los vehículos alcanzados durante la secuencia.

El hecho quedó así marcado por los importantes daños materiales provocados sobre los siete automóviles, además de las consecuencias sobre la infraestructura de servicios y la interrupción eléctrica registrada en uno de los postes.