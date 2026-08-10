Principio de incendio en una comisaría obligó a trasladar a los presos: investigan cómo se inició el fuego

El siniestro ocurrió en la Comisaría 28 de Bariloche. No hubo heridos y se quemó documentación. Se presume que el fuego se inició en un altillo utilizado de archivo.

Un principio de incendio se desató en un edificio policial de Bariloche. Se apagó rápidamente.

Un principio de incendio se produjo en la Comisaría 28 ubicada en la zona sur de Bariloche . El siniestro se desató el domingo 9 y si bien no produjo personas heridas ni graves daños, obligó de manera preventiva a trasladar a un grupo de detenidos que permanecían en el sector de calabozos.

Además, como consecuencia el edificio policial ubicado en la esquina de las calles La Paz y Oto Goedecke, sufrió el corte del suministro de electricidad, por lo que la atención al público se había dificultado.

Los primeros indicios indican que el fuego se inició en un sector de un altillo utilizado para guardar archivos y papeles. Ante la emergencia, debió concurrir al lugar una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas.

La versión oficial sobre el incendio

El comisario Leandro Crespo explicó a Bariloche2000 que el episodio ocurrió en una de las oficinas administrativas y que, como medida preventiva, los detenidos fueron trasladados hacia otros sectores de la dependencia mientras se controlaba la situación.

“Trabajaron rápidamente de bomberos, se controló el principio de incendio en una parte de un altillo donde tenemos guardado archivos, papeles”, señaló Crespo.

Según indicó, hasta el momento solo se registró la quema de papeles y no hubo mayores daños. El origen del fuego todavía no pudo ser establecido. La Policía solicitó la realización de peritajes para determinar cómo se inició el incendio y, a partir de esos resultados, definir las actuaciones correspondientes.

“No lo podemos determinar tampoco y así que va a trabajar el perito y bueno, y así que ahí establecerá las causales”, explicó el comisario.

La mujer llamó al servicio de emergencias 911 cuando encontró a su novio tendido en el suelo inconsciente.

El operativo también requirió la colaboración de personal de otras unidades policiales. Crespo indicó que efectivos de las comisarías 2da y 42 se acercaron para colaborar con la logística y reforzar la seguridad durante el traslado preventivo de los detenidos hacia otras oficinas.

“Se trabaja en conjunto y vienen siempre a ayudar de la Segunda y 42”, explicó, y destacó que existe coordinación entre las distintas jurisdicciones para este tipo de situaciones.

Mientras se realizan los peritajes, la dependencia permanece sin servicio eléctrico. Crespo explicó que, como el fuego fue apagado con agua, los cables quedaron mojados y se decidió mantener interrumpido el suministro por cuestiones de seguridad.

Intervención judicial

La Policía también trabaja en la comunicación con el Ministerio Público Fiscal y en la posible apertura de un expediente judicial, algo que dependerá de los resultados de las pericias. “Vamos a iniciar algún expediente judicial, por eso mandamos a pedir las pericias, depende de lo que se determine, iniciaremos las actuaciones correspondientes”, indicó.

El comisario confirmó que tanto el personal que cumple funciones en la dependencia como las personas detenidas se encontraban en buen estado de salud y que no hubo personas lesionadas como consecuencia del principio de incendio.