Una familia pide ayuda tras perder todo en el incendio de su casa en Cipolletti: cómo colaborar

Las llamas destruyeron por completo dos casas de madera y chapa. Los dueños no estaban en el lugar y lo perdieron todo. Realizaron un llamado a la comunidad para poder reconstruir su hogar.

Una familia perdió todo tras el incendio de su casa en Cipolletti.

El siniestro que destruyó por completo dos viviendas en el barrio 2 de Febrero donde trabajaron dos dotaciones de Bomberos .

El fuego provocó pérdidas totales en ambas casas, construidas con madera y chapa, aunque afortunadamente no hubo personas afectadas ya que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del incendio.

En diálogo con LM Cipolletti , una de las tres personas damnificadas expresó que '' lo perdieron todo '' y necesita ayuda para poder volver a empezar.

En el hogar vivía una pareja y el hermano de uno de ellos. Al momento solo cuentan con dos acolchados y un colchón pero las condiciones no son las mejores teniendo en cuenta que se espera que continúen las lluvias hasta la madrugada del jueves.

Lo que necesitan

Pamela comentó que necesitan calzado de mujer en 38/39 y ropa en talle 3 y 4. Respecto de su pareja y cuñado, brindó el detalle de calzados en talles 37/38 y 42/43. En cuanto a la ropa, si algún vecino puede colaborar, sería de gran ayuda que sea en talle 3, 4 y 5 de adulto.

Además, perdieron sus utensilios de cocina, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, camas, colchones y muebles.

Para contactarlos, pueden hacerlo a los siguientes contactos: 2995932329 o 2996079371.

El fuego arrasó con dos viviendas

El siniestro se registró alrededor de las 16.48 y demandó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

Al arribar al barrio 2 de Febrero, los bomberos encontraron las llamas completamente generalizadas y comenzaron las tareas para evitar que el fuego siguiera propagándose.

Las viviendas, de aproximadamente 6 por 4 metros cada una, fueron consumidas en su totalidad junto con los elementos que había en su interior.

Un intenso operativo para controlar las llamas

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos junto al móvil de apoyo, con la participación de diez efectivos.

Las tareas se extendieron hasta las 17.40, cuando finalmente lograron extinguir el incendio y asegurar la zona para evitar nuevos focos.

Investigan cómo comenzó el incendio

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego son materia de investigación y los habitantes de la casa no tienen una hipótesis de lo que podría haber sucedido.