Avanza el plan de repavimentación: en qué calles trabajan

Las intervenciones se realizan en tramos donde la cinta asfáltica se encuentra muy deteriorada.

El Municipio de Cipolletti comenzó el plan de repavimentación de calles que se encuentran con un gran deterioro en la carpeta asfáltica. Por este motivo avanzarán en la zona norte de la ciudad y de forma paralela, se realizaron trabajos de bacheo en distintos tramos de la ciudad, que se habían agravado a raíz de las últimas lluvias.

El primer tramo en el que se está trabajando comprende la calle Arenales, entre Mengelle y Belgrano.

El plan de reasfaltado contempla tareas de bacheo, repaso y nivelación de calzadas, priorizando las arterias de mayor tránsito y los accesos a barrios residenciales .

Detalles de un plan que se ejecuta con fondos propios

Este Plan que tiene el objetivo de continuar fortaleciendo la transitabilidad, la seguridad y la circulación en la ciudad, se suma a una nueva etapa recientemente licitada de 309 cuadras de pavimento, que completarán el Plan de 700 cuadras que ya se ejecuta en la ciudad. Está previsto para iniciar entre este 2026 y el 2027, y financiado íntegramente con fondos municipales a través de la Secretaría de Obras Públicas.

La repavimentación en concreto asfáltico se realizará en las calles Sarmiento, entre Lavalle y Alem; Teniente Ibañez, entre Villegas y Don Bosco; Mengelle, entre Mariano Moreno y La Plata; Alem, entre Kennedy y Salto, y González Larrosa, entre Naciones Unidas y Salto.

Respecto de los tramos donde se realizará el reemplazo de pavimento flexible con pavimento de hormigón:

La Plata y Castello

Perú y Estrada

Yrigoyen y Uruguay

Arenales y Belgrano

Alem y Río Neuquén

Chile y Dante Alighieri

Concepción del Uruguay y Castello

Mengelle y Gorriti

Mengelle casi La Plata

Paraguay y Manuel Estrada

Mengelle y Posadas

Castello, La Plata y San Rafael

Colombia y Dante Alighieri

El municipio refuerza los trabajos en las calles más afectadas por la lluvia

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el operativo especial desplegado ante las lluvias que afectan a la región, con trabajos destinados a mejorar la transitabilidad de las calles y evitar la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Se informó que el Comité de Emergencias trabajará este miércoles 5 de agosto en las siguientes calles y zonas:

Camiones para extracción de agua trabajan en: calle 13 bis; Juventud y Desarrollo; 2 de Agosto.

Bacheo con rapibach en pozos de grandes dimensiones: Sarmiento y Tte.Ibañez; Belgrano y Lavalle, Tte.Ibañez y Villarino; Córdoba y París; D.Aligheri y Larrosa.

Limpieza de cámaras: Lavalle entre Mengelle y Villegas.

Limpieza de desagüe: sobre calle Lavalle y Juan M.de Rosas.

Limpieza de cámaras: sobre calle Lavalle y Juan Manuel de Rosas.

Alerta amarilla por lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la alerta amarilla por lluvia para la región. El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve.

La AIC comunicó que el ingreso de aire frío y húmedo provoca precipitaciones en toda la región. En los valles, lluvias y chaparrones durante hoy y mañana. Escarchilla dispersa. Mejoran las condiciones durante la tarde del jueves con viento del oeste. Aire frío, viento e inestabilidad el viernes. Heladas el fin de semana.

Recomendaciones para la comunidad

Se solicita tomar los siguientes recaudos ante el pronóstico de lluvia:

Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.

Desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua.

Si usas como medio de transporte bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

Revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

Guardias habilitadas

Ante la solicitud de asistencia los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109 las 24 horas o al 147.

El municipio refuerza los trabajos en las calles más afectadas por la lluvia

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el operativo especial desplegado ante las lluvias que afectan a la región, con trabajos destinados a mejorar la transitabilidad de las calles y evitar la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Todas las áreas municipales se encuentran abocadas a reforzar las tareas de limpieza de bocas de tormenta, cámaras, cordones cuneta y desagües pluviales. Además, continúa la extracción de agua en los sectores más afectados y se puso en marcha un plan de reparación de calles con rapibach.

El Comité de Emergencia informó que durante este miércoles 5 de agosto los camiones destinados a retirar agua trabajan en calle 13 Bis y en los sectores de Juventud y Desarrollo y 2 de Agosto.

En paralelo, las cuadrillas realizan trabajos de bacheo sobre pozos de grandes dimensiones en Sarmiento y Teniente Ibáñez; Belgrano y Lavalle; Teniente Ibáñez y Villarino; Córdoba y París; y Dante Alighieri y Larrosa.

También se llevan adelante tareas de limpieza de cámaras sobre Lavalle, entre Mengelle y Villegas, y en la intersección de Lavalle y Juan Manuel de Rosas. En este último sector también se trabaja sobre los desagües.

Alerta amarilla por lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla debido a la persistencia de las precipitaciones. Según el organismo, se esperan valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual.

En los sectores más elevados de la región tampoco se descarta que las precipitaciones puedan presentarse en forma de nieve.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el ingreso de aire frío y húmedo continuará provocando precipitaciones en toda la región. Para los valles se anticipan lluvias y chaparrones durante este miércoles y jueves, además de posibles episodios de escarchilla.

Las condiciones comenzarían a mejorar durante la tarde del jueves con el ingreso de viento del oeste. Para el viernes se espera aire frío, viento e inestabilidad, mientras que durante el fin de semana podrían registrarse heladas.

Recomendaciones y teléfonos de emergencia

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua y desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a filtraciones o inundaciones.

También aconsejó extremar las precauciones al circular en bicicleta o motocicleta, especialmente en las esquinas debido a la pérdida de adherencia, y revisar periódicamente el estado de los techos, bajadas de agua y desagües cercanos.

Los vecinos que necesiten asistencia pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central de Emergencias al 109 o realizar consultas a través de la línea 147.