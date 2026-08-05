Estufas seguras para el invierno: Cipolletti inicia una nueva etapa

Comenzaron a instalar estufas metálicas en barrios regularizados para "mejorar la calefacción, reducir riesgos eléctricos y promover un uso más seguro de la energía".

La provincia comenzó con la entrega de estufas energéticas en barrios de Cipolletti y Bariloche.

La Provincia comenzó a desplegar en Cipolletti una nueva etapa del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad ( PASE ), con la instalación de estufas metálicas en barrios regularizados. La iniciativa busca mejorar las condiciones de calefacción y reducir riesgos en los hogares.

En la ciudad, las primeras intervenciones se concretaron en el barrio Los Sauces , donde comenzó la colocación de una decena de estufas metálicas en viviendas que ya cuentan con servicio eléctrico formal. La iniciativa continuará en los barrios Obrero A y B .

Estas acciones forman parte de una estrategia que apunta a resolver problemáticas históricas vinculadas al acceso a la energía en sectores populares. En Cipolletti, el foco está puesto en acompañar el proceso de regularización eléctrica con soluciones térmicas adecuadas.

El despliegue territorial incluye el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la distribuidora Edersa, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Municipio. Esta articulación busca garantizar intervenciones integrales y sostenidas en el tiempo.

Una respuesta concreta para el invierno

La incorporación de estufas metálicas responde a la necesidad de ofrecer alternativas seguras frente al uso de artefactos eléctricos precarios o métodos de calefacción informales. En muchos casos, estas prácticas generan sobrecargas, riesgos de incendio y elevados costos.

En este sentido, el programa apunta no solo a mejorar el confort térmico de las viviendas, sino también a reducir el consumo de electricidad en equipos de alta demanda. Esto impacta de manera directa en la economía de las familias beneficiadas.

Además, la propuesta contempla adaptar las soluciones a las características de cada territorio. Mientras en Bariloche se desarrolla una prueba piloto, en Cipolletti el plan avanza en barrios que ya atravesaron procesos de regularización eléctrica.

Seguimiento y evaluación en los hogares

Uno de los aspectos centrales del programa es el monitoreo posterior a la instalación. Si bien la experiencia piloto se desarrolla en Bariloche, los resultados servirán como referencia para ajustar las políticas en otras localidades, incluida Cipolletti.

El seguimiento permitirá relevar el uso de las estufas y medir el consumo de distintas fuentes de energía, como leña, garrafas y electricidad. Con esta información, se evaluará el impacto en términos de ahorro, seguridad y eficiencia.

Durante el invierno, los equipos técnicos analizarán cómo estas alternativas inciden en la calidad de vida de las familias. El objetivo es contar con datos concretos que permitan optimizar futuras intervenciones en la provincia.

Capacitación y uso responsable de la energía

El programa no se limita a la infraestructura. También incluye instancias de capacitación destinadas a los vecinos, con el objetivo de promover un uso seguro y responsable de la energía dentro de los hogares.

A través de talleres y acompañamiento en territorio, se brindará información sobre el funcionamiento de los equipos, el consumo eficiente y las medidas de prevención. Estas herramientas son clave para sostener los beneficios en el tiempo.

En Cipolletti, este componente educativo cobra especial relevancia, ya que acompaña el proceso de formalización del servicio eléctrico. La intención es que las familias no solo accedan a la energía, sino que puedan administrarla de manera segura.

Estefania Petrella

Una política pública en expansión

El Programa de Acceso Seguro a la Electricidad aborda de manera integral las conexiones irregulares en distintos puntos de Río Negro. Incluye relevamientos técnicos y sociales, mejoras en redes y soluciones intradomiciliarias.

En Cipolletti, el barrio Los Sauces fue uno de los primeros en avanzar en la normalización del servicio, lo que permitió ahora dar un paso más con la incorporación de sistemas de calefacción adecuados.

La Provincia proyecta continuar con este tipo de intervenciones en otros sectores de la ciudad, consolidando una política que busca transformar situaciones de emergencia en soluciones estructurales y sostenibles.