2 de Agosto: regularización eléctrica para diciembre, agua potable solo con camión cisterna

En el barrio 2 de Agosto, la esperada regularización eléctrica arrancaría en diciembre y la provisión de agua por red no tiene fecha.

Se puede afirmar que el barrio 2 de Agosto es uno de los más postergados de Cipolletti. El prometido inicio de la regularización eléctrica en marzo se postergaría recién en diciembre próximo. En tanto, no hay expectativa alguna de agua potable por red y seguirá el suministro con un camión cisterna.

El barrio 2 de Agosto , ubicado cerca del río Neuquén y con 24 años de existencia, es uno de los asentamientos más viejos que permanecen sin disponer de ningún esbozo de regularización en materia de servicios básicos.

ELECTRICIDAD Y AGUA BARRIO 2 DE AGOSTO UNIS Los vecinos del barrio 2 de Agosto deberán seguir valiéndose de sus propios medios para mejorar el servicio eléctrico. La regularización de la electricidad parece postergada por varios meses. Otros servicios, como el agua potable, no tienen para cuándo.

Mientras otros asentamientos más recientes ya han sido regularizados, como el Barrio Obrero, y otros están en proceso de regularización, en el sector los vecinos siguen esperando.

Máxime porque se trata de un barrio con una gran población, ya que se estima que suman unas 370 las familias que están radicadas en el lugar. Además, un grupo de ellas compró, en su momento, la parcela en la que construyeron la casa que habitan y debería tenerse en cuenta esta circunstancia particular para apurar las mejoras que tanto se esperan.

Sin embargo, tendrán que continuar apostando al esfuerzo personal, mancomunado y solidario de conjunto para mantenerse, al menos, como están hasta ahora.

Regularización eléctrica para diciembre

Una vecina llamada Vanessa recordó que el compromiso de Edersa de arrancar en marzo con el proceso de regularización eléctrica no se cumplió y parece que no se cumplirá tampoco en lo inmediato.

A través de conversaciones con el secretario de Gobierno del Municipio, Julio Dijkstra, los vecinos se enteraron de que la normalización del servicio eléctrico no comenzaría hasta diciembre, por lo que deberán seguir aguardando y asumiendo el mantenimiento y reparación de la red precaria existente.

Y no se trata de algo fácil y sin riesgos, sino difícil y peligroso, como todo lo relacionado con el manejo concreto de instalaciones de electricidad. Y ya que las caídas de tensión son muy habituales y el tendido disponible, armado por la propia gente, suele presentar complicaciones, no faltan los incendios o principios de incendio, del cableado e instalaciones eléctricas exteriores, que alteran la tranquilidad comunitaria.

El Municipio donó cable

Hasta ahora, los vecinos se las vienen arreglando por su cuenta y riesgo para solucionar los inconvenientes. En las conversaciones con funcionarios del Municipio, consiguieron que la comuna les donara unos 120 metros de cable, los que sirvieron para reparar el tendido de una calle que se había descompuesto y necesitaba ser reemplazado.

Fue una buena respuesta del Municipio, aunque los pobladores requerirían contar con la presencia de personal de Protección Civil de la comuna las veces que surge un desperfecto de alguna magnitud en la red eléctrica, a fin de colaborar en su arreglo. Ello porque el personal del área está más preparado para los peligros de manipular equipamiento eléctrico que los vecinos que se encargan de las refacciones, cuya paciencia, buena voluntad y compromiso siempre se agradecen. Pero no se debe tentar a la suerte ni al destino.

Por lo pronto, las familias del barrio 2 de Agosto tendrán que seguir esperando por la regularización. Que cuando se concrete, podría mejorar el suministro a muchos hogares con celeridad. Y no por milagro, sino porque hace unos pocos años la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero, con personal conformado por vecinos de la barriada, proveyeron de instalaciones eléctricas intradomiciliarias y de pilares de conexión externos a 149 hogares.

Viviendas ya preparadas para regularizar

Las viviendas involucradas están listas para acceder al beneficio de la regularización. Además, hay, aparte, algunas casas en que estuvo efectuando labores similares la Secretaría de Energía provincial.

A raíz del trabajo cooperativo, el grupo de vecinos que participó de las obras intradomiciliarias y de colocación de pilares adquirió una experiencia valiosa para tratar con la electricidad, aunque no para labores que involucren altas tensiones y tendidos mayores, en los que los riesgos son más acentuados y hacen falta conocimientos especializados indispensables. Pese a todo, siempre hay vecinos dispuestos a arriesgarse para solucionar inconvenientes y refaccionar la red.

Además, los habitantes han logrado reunir cierta cantidad de cables, de longitud variable pero no mayor a unos pocos metros, para cuando urge arreglar algún tramo del tendido. También disponen de algunas herramientas. Sin embargo, aún teniendo en consideración estas circunstancias, los pobladores no deberían ponerse en peligro y de allí la necesidad de que Protección Civil o la empresa Edersa colaboren con la comunidad del 2 de Agosto.

Agua potable con camión cisterna

A todo esto, Vanessa enfatizó que su barrio también se encuentra postergado en el esencial servicio de agua potable. En la actualidad, el abastecimiento lo hace un camión cisterna que envía el Municipio al sector dos veces por semana, los días lunes y jueves.

ELECTRICIDAD Y AGUA BARRIO 2 DE AGOSTO TRIS El suministro de agua potable en el barrio 2 de Agosto se efectúa a través de un camión cisterna del Municipio. No hay expectativas ni proyectos para regularizar el servicio.

En cada visita, el camión descarga 1.100 litros de agua potable por vivienda, con lo que las familias disponen semanalmente de 2.200 litros del líquido. Ahora, en la temporada fría, las necesidades de suministro no son tan acuciosas como en el verano, pero, aún así, las cantidades suministradas alcanzan bien solo para familias de tres personas y, en cambio, cuando son más los integrantes, la insuficiencia se hace notar.

Hay pobladores que, en sus lotes, han efectuado perforaciones de unos cuantos metros y mediante bombas se proveen de un agua que, si bien no es apta para el consumo humano, sí es útil para regar o incluso para dar de beber a animales domésticos o de granja.

Agua de red

La solución ideal pasaría por vincular al barrio a la red de la planta potabilizadora. Sin embargo, esta alternativa ni siquiera se considera como una propuesta ni mucho menos como proyecto por las distancias que deberían cubrir las cañerías y las inversiones cuantiosas que requerirían las obras.

Por tal motivo, nadie en el 2 de Agosto se hace ilusiones con disponer del más básico de los servicios ni siquiera en el horizonte mediato o lejano. La alternativa seguirá, lamentablemente, reservada al terreno de lo utópico, para un futuro distinto y mejor para todos. Vanessa lo dijo, hoy por hoy, no hay esperanzas en que el abastecimiento se dé como debiera darse porque ni siquiera existen proyectos oficiales para ejecutarse alguna vez.

Solo les queda esperar que el camión cisterna municipal cumpla sus rondas puntualmente y aprovechar el agua potable disponible con más provecho ahora que es la época fría del año. Ya vendrá el verano, con sus complicaciones por lo limitado de la provisión. No hay resignación en los vecinos, pero no se puede no ser realistas.

Barrio popular sin gas

Al concluir, la vecina Vanessa recordó que el barrio 2 de Agosto está inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares y sus pobladores poseen el certificado de vivienda que se entrega por tal condición.

Por lo pronto, los vecinos confían más en propio empeño y en su unidad para afrontar los problemas con la electricidad y para lidiar con las acotadas reservas de agua con que cuentan.