Anuncian obras claves de agua y cloacas en Cipolletti: beneficiarán a 100 mil personas

Se trata de la instalación de una cañería de 32 km de extensión de cloacas y un nuevo acueducto. Beneficiarán a asentamientos y futuros loteos al norte de la Circunvalación.

La Municipalidad de Cipolletti realizó el anuncio de una obra integral de la red cloacal para la expansión Norte y las conexiones domiciliarias que extenderán el servicio hasta las viviendas de 12 barrios populares . Se trata de una obra financiada con fondos municipales para fortalecer la infraestructura local y acompañar el crecimiento exponencial de la localidad.

Por otro lado, la Provincia anunció la intervención en un acueducto que se inició con el financiamiento del gobierno nacional y quedó paralizada , pero se retomará su ejecución para sumar infraestructura urbana.

El crecimiento urbano que vive Cipolletti puso en relieve la necesidad de una obra integral que atienda la necesidad de expandir la capacidad de los servicios básicos y fortalecer la infraestructura para atender el desarrollo de la localidad. La obra fue iniciada en 2023 y tras la paralización del financiamiento nacional, el Gobierno de Río Negro incorporó su continuidad al Presupuesto Provincial para continuar su ejecución.

Una obra para acompañar el crecimiento de Cipolletti

En ese sentido, esta mañana el intendente Rodrigo Buteler junto al Gobernador Alberto Weretilneck anunciaron las obras de infraestructura. También participaron del acto la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, vecinos de la localidad y referentes barriales como Lila Calderón, activista e integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La extensión de la red cloacal contempla la instalación de 32 kilómetros de cañería con el inicio en las vías del ferrocarril, en línea recta hasta el cruce con la avenida Arturo Illia. Desde allí continuará la colocación del caño de PVC en avenida La Plata hasta el cruce con la Avenida J.D Perón y la finalización de la colectora a dos cuadras de distancia.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 12.15.35 (2) La obra contempla la instalación de 32 kilómetros de cañería.

Más de 10 barrios populares accederán al servicio de agua potable

Por otro lado, con intervención del gobierno provincial, se desarrollará una obra en inmediaciones al sector con mayor expansión, es decir el área norte de la ciudad con la suma de cañería de impulsión que ampliará la capacidad para el tratamiento del agua para el consumo humano. Esto significa que se sumarán 24 millones de litros más a la planta potabilizadora, es decir aumentará en un 30% su capacidad diaria.

Esta obra tendrá un beneficio directo en más de 10 barrios populares como la Alameda, 4 de Agosto, 2 de Febrero, 10 de Febrero, Nueva Esperanza, Las Cabañitas, Las Hortensias, Fuerte Apache, Juventud y Desarrollo, Acttya, Obrero A y Obrero B.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 13.59.43 La obra sumará un 30% más de capacidad en el tratamiento del agua.

La intervención surgió a partir del crecimiento exponencial que vive en la actualidad Cipolletti, con la instalación de familias, la expansión del ejido urbano y la radicación de cada vez más habitantes del Alto Valle.

La necesidad de fortalecer la infraestructura urbana en Cipolletti

Esa expansión de la red de cloacas se refleja en los suelos saturados de la zona norte, que presentan napas que no tienen la capacidad de infiltración suficiente, eso provocó un riesgo sanitario por la instalación de sistemas individuales sin normativa y sin considerar las condiciones del terreno.

Por esta razón, el anterior Plan Director Cloacal data de 2016, es decir surge una necesidad de actualizar la capacidad de filtración y tratamiento del agua para acompañar el crecimiento y expansión de la población cipoleña.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 12.15.35 La intervención beneficiará a más de 10 barrios populares.

Los principales trabajos será la readecuación de bombeos, la recuperación del sistema de filtrado, la instalación de un nuevo acueducto de refuerzo, las nuevas redes de distribución y la colocación de redes domiciliarias que extenderán el servicio hacia las viviendas de los 12 barrios beneficiados. La obra se retomará desde el tramo que quedó paralizado por el Gobierno nacional cuando registraba un 36% de ejecución.

“Creo que son las dos obras públicas más importantes que va a tener la región, no hay forma que una ciudad se desarrolle sin contar con los servicios. Hoy con el Gobierno provincial lo estamos haciendo. La Provincia financia la ampliación del acueducto que nos permite crecer desde Illia hasta Rimelle; y el Municipio financia el colector cloacal en el mismo sector. Cien mil habitantes van a vivir en los próximos años en esa zona”, aseguró Buteler.