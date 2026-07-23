Cipolletti LMCipolletti vecino Urgente: Buscan a un vecino con brotes psicóticos que tomó un micro de larga distancia

La policía de Río Negro intenta localizar al vecino cipoleño de 38 años.

El Destacamento N° 114 del Barrio Manzanar activó de manera urgente el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años domiciliado en la calle Los Alerces de Cipolletti. La preocupación de las autoridades y de sus allegados es máxima, ya que según se comunicó a la prensa el hombre "padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos" y requiere atención médica.

Según se informó oficialmente, Gregori se retiró de su vivienda el martes a las 16:30. Datos recabados en las últimas horas confirman que abordó un colectivo de larga distancia desde esta ciudad con destino a Córdoba Capital. Sin embargo, la comunicación con él se perdió por completo desde la tarde del miércoles, por lo que actualmente se desconoce su paradero.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad en general y de los medios de comunicación para difundir sus carácteristicas físicas: