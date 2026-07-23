Urgente: Buscan a un vecino con brotes psicóticos que tomó un micro de larga distancia
La preocupación es máxima porque el hombre padece esquizofrenia paranoide. Sus características físicas y cómo aportar información para encontrarlo.
El Destacamento N° 114 del Barrio Manzanar activó de manera urgente el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años domiciliado en la calle Los Alerces de Cipolletti. La preocupación de las autoridades y de sus allegados es máxima, ya que según se comunicó a la prensa el hombre "padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos" y requiere atención médica.
Según se informó oficialmente, Gregori se retiró de su vivienda el martes a las 16:30. Datos recabados en las últimas horas confirman que abordó un colectivo de larga distancia desde esta ciudad con destino a Córdoba Capital. Sin embargo, la comunicación con él se perdió por completo desde la tarde del miércoles, por lo que actualmente se desconoce su paradero.
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Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad en general y de los medios de comunicación para difundir sus carácteristicas físicas:
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Es de tez blanca, mide 1.90 metros de altura, es de contextura delgada, tiene pelo castaño corto, ojos marrones y lleva barba.
Usa lentes permanentes. No posee tatuajes ni aros.
Al momento de ser visto por última vez llevaba una campera de neopreno color azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.
¿Cómo aportar información?
Se ruega a cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su ubicación o que lo haya visto en el trayecto hacia o dentro de Córdoba Capital, comunicarse de inmediato al teléfono 2994061106, dar aviso a la sede policial más cercana o contactarse con el Destacamento N° 114 del Barrio Manzanar.
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