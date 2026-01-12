Robó en el barrio Manzanar y lo detuvieron debajo de un puente

El detenido llevó a cabo un robo en un comercio del reconocido barrio. Luego de un operativo de búsqueda, fue detenido en un inusual escondite.

La policía detuvo al hombre luego del robo que llevó a cabo en un comercio del Manzanar.

Este fin de semana, un nuevo hecho de inseguridad fue registrado en Cipolletti. Un hombre llevó a cabo un robo en el barrio Manzanar , pero el personal policial logró detenerlo en un escondite poco común luego de una intensa búsqueda.

Según se conoció, el delincuente se llevó distintos elementos de un comercio en el reconocido barrio. Luego de dar alerta al personal policial, efectivo del Destacamento 114° comenzaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el sospechoso.

Tras el procedimiento policial, localizaron al hombre que se encontraba oculto debajo de un puente , en inmediaciones de Ruta Nacional 22 y Paso de los Libres. Al reconocerlo, fue detenido por los uniformados.

Ladrón comercio Manzanar

"El sujeto fue identificado y trasladado a la Unidad 4°, donde fue notificado por el delito de tentativa de hurto en grado de flagrancia", detallaron desde el personal policial. Además, confirmaron que los elementos sustraídos fueron recuperados.

Asaltó a dos menores con un cuchillo y fue detenido en la madrugada

Un hombre fue detenido durante la madrugada del domingo acusado de un robo agravado por el uso de arma blanca. El operativo lo realizó el personal de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, quienes sorprendieron al delincuente en pleno ataque.

Fuentes de la fuerza informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 03:00, cuando efectivos policiales realizaban tareas de prevención y patrullaban por la calle Naciones Unidas. Al cruzar Arenales, frente al Polideportivo Municipal, los uniformados observaron a dos hombres increpando con un arma blanca de gran tamaño a dos menores.

De inmediato los uniformados se dispusieron a intervenir, y se inició una persecución que culminó con la detención del sujeto que portaba el cuchillo.

El arma fue secuestrada y el acusado fue trasladado a la sede policial, donde fue identificado y quedó detenido a disposición de la Justicia. Su cómplice alcanzó a escapar, pero no descartan su detención en cualquier momento.