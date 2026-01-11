Una pelea, un perro, una zapatilla y el operativo desalojo que vuelve a mostrar efectividad en el centro de Cipolletti

La Policía volvió a retirar de la plaza San Martín a los jóvenes que se reúnen tras el cierre de los boliches. Hubo una pelea y un desenlace jocoso.

Una numerosa comisión de policías desalojaron nuevamente de la plaza a los jóvenes que se reúnen tras el cierre de los boliches.

El operativo desalojo de la plaza San Martín tras el cierre de los boliches que desde hace pocas semanas implementa la Policía de Cipolletti viene resultando eficaz -al menos hasta ahora- pues al no quedar nadie en el espacio público se reducen a nada las posibilidades de peleas y otros incidentes violentos, como los que han ocurrido en innumerables ocasiones, algunas con consecuencias graves.

Este domingo se produjo un hecho en el que dos muchachos se agarraron a piñas en la esquina de Roca y España y en el enredo cayeron al piso , donde se siguieron dando golpes y zamarrones .

Justo en ese momento dos patrulleros de la Comisaría 4ta que se habían ubicados en la zona se habían retirado, por lo que enseguida se formó una ronda de curiosos alrededor que los alentaban con gritos y silbidos para que se siguieran castigando.

Pelea y desalojo plaza San Martín

Un detalle que provocó sonoras risas y comentarios jocosos lo protagonizaron dos perros que correteaban entre los jóvenes como si fueran parte de su juego. Sucede que en la refriega a uno de los contendientes se le salió una zapatilla, y uno de los pichichos velozmente la tomó con su hocico con la intención de escapar. Pero alguien lo atrapó antes que lograra evadirse con el calzado entre sus fauces, por lo que el rescatista se lo quitó y se lo entregó a su dueño. Ahí apareció un móvil policial, cada uno tomó para un lado distinto y la disputa quedó desbaratada.

Todo ocurrió poco después de las 6:30, cuando finalizan los boliches bailables que funcionan en las cercanías. Tras la pelea la muchedumbre se dispersó hacia distintos sectores de la plaza.

Afuera del centro de Cipolletti

Sin embargo, a las 7 en punto apareció un numeroso grupo de Policías que los comenzó a desalojar a los asistentes del lugar. Desde España y Roca los fueron conduciendo por el camino interno hacia Yrigoyen y Miguel Muñoz, desde donde fueron tomando en distintas direcciones. No hubo muestras de resistencia, aunque más de uno se alejó lentamente despotricando por lo bajo.

Un hombre dijo tener 50 años y que se encuentra en situación de calle se mostró muy ofendido porque la orden también lo incluyó a él y hasta dijo que le advirtieron que si no acataba la disposición podía ser detenido.

“A usted le parece que con esta pinta ande yo en los boliches haciendo barullo. Si recién me levanto, por favor”, se quejó con tono de molestia.

Pelea y desalojo plaza San Martín 2

Pese al enojo del vecino la nueva estrategia de seguridad impuesta por la policía hace unas pocas semanas le está resultando exitosa, pues no se han vuelto a registrar de esos altercados fenomenales que se han visto y en los que participaban tanto muchachos como chicas, en muchos casos en estado de ebriedad.

La instrucción también incluyó a un joven que sale a vender hamburguesas en conservadoras. Se fue sin discutir y se dirigió directamente hasta el pub de la calle Roca a metros con España, donde fue recibido con exclamaciones de alegría por el personal de seguridad del local, que suele analizar la tarea cumplida durante la noche una vez que cierran las puertas. Hasta cola hacían para comprarle, por lo que se ve que ofrece un buen producto.