La Policía adoptó una nueva estrategia para evitar desmanes en la plaza San Martín

El operativo desarrollado durante la madrugada de este domingo tuvo un cambio trascendental. Hubo instrucciones estrictas para impedir peleas y enfrentamientos.

Un nuevo operativo de seguridad desplegaron policías en la plaza San Martín de Cipolletti para evitar peleas entre jóvenes que salen de los boliches.

Con el objetivo de evitar peleas y incidentes violentos que se desatan entre los jóvenes que se quedan en la plaza San Martín tras el cierre de los boliches bailables de la zona céntrica de Cipolletti, la Policía optó por otro aplicar método: el desalojo compulsivo.

La nueva estrategia se observó durante la madrugada de este domingo, minutos después de las 6:30, cuando nuevamente decenas de chicas y muchachos se instalaron como de costumbre en el espacio verde a termina la salida.

Pero como también es habitual varios efectivos de la Comisaría 4ta se concentraron en la esquina de las calles España y Roca con el fin de controlar que no armen enfrentamientos , dado que suelen suceder con frecuencia y en muchos casos con extrema violencia y agresiones a los mismos uniformados.

Operativo plaza

Sin embargo estaba vez no esperaron que estallaran los tumultos, y directamente comenzaron a dispersar a los grupitos que se habían formado en distintos puntos, mientras varios móviles de la fuerza patrullaban incesantemente el sector.

Los uniformados fueron recorriendo las veredas del contorno y caminos internos de la plaza exhortando a los asistentes a retirarse. Solo permitieron que se quedaran en la cuadra de Yrigoyen donde se encuentran las paradas de colectivos.

Desalojo de jovenes en la plaza San Martin de Cipolletti

La órden había sido acatada sin mayor resistencia, aunque no pocos partieron reclamando el derecho a estar en el lugar y mascullando bronca.

De todos modos muchos permanecieron en las cercanías, porque cruzaron las calles y se quedaron en las esquinas aledañas, mientras que otros se juntaron en un comercio de comidas rápidas que funciona sobre la calle Yrigoyen atendía al público.

Cerca de las 7 prácticamente no quedaba nadie. Salvo una familia con un niño pequeño y un perro que correteaban libremente y un vecino mayor que había salido a caminar con su bastón.

Antecedentes violentos

Se han registrado personas heridas como consecuencia de las peleas en que se enfrascan tanto chicas como muchachos, en su mayoría en estado de ebriedad, y que han requerido la intervención policial para evitar que los conflictos escalaran.

En los últimos fines de semana los uniformados fueron víctimas de ataques. Un sargento fue herido de un botellazo en la cara, que le provocó lastimaduras y lo tuvieron que atender en una clínica privada. Por ese caso un hombre de 41 años fue detenido e imputado por atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones agravadas por ser cometidas contra un integrante de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones. Pero quedó en libertad. Posteriormente una mujer policía intentó separar a dos chicas que se habían agarrado de los pelos y una de ellas le arrojó un golpe que le produjo un arañazo en la cara, aunque sin lesionarla de gravedad.

Disparo en el pecho

Un incidente de mayor gravedad sucedió en abril de 2022 cuando un joven de 22 años salvó su vida de milagro tras sufrir un balazo en el pecho por parte de un efectivo de la Comisaría 4ta que fue condenado a tres años de prisión en suspenso y inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años.

La pena, que le permitió seguir en libertyad, fue acordada en un juicio abreviado en el que el suboficial Franco Aguila aceptó su culpa, más el pago de una compensación simbólica de 100 mil pesos.

Matías Vásquez, la víctima, había protagonizado una pelea y el policía buscó dispersarlos a los balazos con una escopeta reglamentaria para producir estruendo con proyectiles que tienen en la punta un taco de goma. Pero el disparo fue a corta distancia y uno de los impactos le dio en el pecho, provocándole las graves heridas.

El joven estuvo 45 días internado en el hospital Pedro Moguillansky, de los cuales dos semanas fueron momentos críticos, ya que estuvo en coma en el área de terapia intensiva. Además de la causa penal tenía la posibilidad de recurrir al fuero civil con un reclamo económico contra la institución policial.