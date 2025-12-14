VIDEO: Otra vez violentos incidentes en Cipolletti entre jóvenes que salían del boliche

Hubo peleas y corridas en la plaza San Martín. Una gran cantidad de policías tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Ya es cosa de todos los fines de semana.

Un numeroso grupo de policías participó en el operativo en la plaza San Martín por las peleas entre jovenes.

Peleas , gritos, insultos, llantos, corridas, policías, patrulleros. Otra vez la plaza San Martín ubicada en el centro de Cipolletti y a media cuadra de la Comisaría 4ta fue escenario de violentos incidentes protagonizados por jóvenes que salían de los boliches que funcionan en la zona.

Los hechos arrancaron poco después de la 6:30, cuando una multitud de chicos y chicas -muchos en estado de ebriedad por lo que se pudo observar- se habían reunido en el espacio verde y, como es habitual, un grupo de uniformados se había instalado frente a un kiosco ubicado en la esquina de Roca y España con el fin de prevenir o frenar enfrentamientos.

Algo sucedió en el interior de la plaza, por lo que los efectivos corrieron para intervenir, mientras se escuchaban todo tipo de exclamaciones y expresiones de rechazo.

Había sido una refriega que se disipó por la acción de los policías, a los que se sumaron otros de refuerzo y móviles que recorrían las inmediaciones.

Pero los ánimos seguían caldeados. En la esquina de Roca y Miguel Muñoz estalló otra disputa y una pareja salió corriendo en dirección a los carros de panchos, y tomaron por la vereda del colegio Manuel Belgrano. Un grupo de uniformados salió tras ellos, pero uno cayó al piso en el intento, lo que produjo burlas y una intensa silbatina.

Incidente Plaza 8

El operativo se trasladó hacia ese sector, y se inició una persecución hacia Alem. Sin embargo en la plaza, donde permanecía el mayor número de asistentes estalló una pelea entre dos adolescentes en plena calle Miguel Muñoz.

Lo sorprendente es que en lugar de intentar separarlos, el resto les hizo un círculo alrededor y los alentaban a que se golpearan. Entre ellos había una jovencita, vestida impecable para la noche, pero que estaba totalmente exaltada le reclamaba a uno de los contendientes “pegale, pegale”.

Incidente Plaza 5

Minutos después volvieron los policías, algunos caminando y otros en patrulleros, que incluso transitaron en contramano, generando desconcierto entre el resto de los conductores.

Allí los peleadores se separaron y se alejaron, junto al público que los animaba. No mucho después cuando ya el sol estaba alto y los vecinos comenzaban a salir para disfrutar de la jornada dominguera, se inició la desconcentración. Desde la Policía aún no se informó si hubo detenidos y heridos.

Lamentablemente ya no asombra

Las peleas entre jóvenes en la plaza céntrica tras una noche que debería ser de diversión y en las que suelen intervenir chicas, ya no asombran. Lamentablemente son hechos que se volvieron habituales y difícil de evitar, a pesar de la presencia policial. Se suelen adjudicar las causas al excesivo envalentonamiento que provoca el consumo de alcohol y drogas. Lo preocupante es que el alto el riesgo de que alguien alguna vez salga malherido.

El fin de semana pasado le pegaron un golpe en la cabeza a un muchacho que intentó separar a dos chicas que se habían agarrado de los pelos. El joven tuvo que ser trasladado al hospital, donde le curaron la herida.

En aquella ocasión el comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría 4ta, indicó que habían detectado que muchos jóvenes -de ambos sexos- evidenciaron haber consumido bebidas alcohólicas de manera excesiva. Recomendó a los padres controlar lo que toman sus hijos para evitar inconvenientes, que pueden acarrear consecuencias graves.