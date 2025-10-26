Video: Escandalosa y brutal pelea entre dos chicas en la Plaza San Martín
Una feroz golpiza entre dos jóvenes generó conmoción en el centro cipoleño. Inadmisible.
Justo en la previa a unas elecciones en la que se espera una fiesta cívica, una muestra de madurez del pueblo que se exprese pacíficamente en las urnas a pesar de las diferencias ideológicas, ocurre este hecho bochornoso de violencia y falta de empatía en plena plaza San Martín, donde dos chicas se agredieron brutal y salvajemente.
A plena luz del día, por motivos que se desconocen, las muchachas se trenzaron en una feroz disputa ante la mirada incrédula de los vecinos que se encontraban en ese punto emblemático de la ciudad y los tímidos intentos por separarlas.
Hizo falta que llegaran las autoridades policiales para evitar males mayores. Un papelón. Así no. Así perdemos todos: los peronistas, los radicales, los libertarios, los de izquierda y derecha.
