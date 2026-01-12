Armado con un cuchillo asaltaba a dos menores en Cipolletti y lo sorprendió la policía

Junto a un cómplice que escapó habían interceptado a dos jóvenes frente al Polideportivo. Tras una persecución fue atrapado por efectivos de la Subcomisaría 79.

El hombre detenido por la policía cuando asaltaba a dos menores junto a un cómplice que alcanzó a escapar.

Un hombre fue detenido durante la madrugada del domingo acusado de un robo agravado por el uso de arma blanca. El operativo lo realizó el personal de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, quienes sorprendieron al delincuente en pleno ataque.

Fuentes de la fuerza informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 03:00, cuando efectivos policiales realizaban tareas de prevención y patrullaban por la calle Naciones Unidas. Al cruzar Arenales, frente al Polideportivo Municipal , los uniformados observaron a dos hombres increpando con un arma blanca de gran tamaño a dos menores.

De inmediato los uniformados se dispusieron a intervenir, y se inició una persecución que culminó con la detención del sujeto que portaba el cuchillo .

El arma fue secuestrada y el acusado fue trasladado a la sede policial, donde fue identificado y quedó detenido a disposición de la Justicia. Su cómplice alcanzó a escapar, pero no descartan su detención en cualquier momento.

Detenida por entrar con drogas a una fiesta

Durante la madrugada del domingo, personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro, junto a efectivos que realizaban tareas de seguridad en un salón de eventos, llevó adelante un procedimiento por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Detenida drogas fiesta

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30, cuando el personal policial brindaba cobertura en el lugar y procedió a la requisa de una mujer, constatando que transportaba en su bolso cuatro cigarrillos armados, los cuales arrojaron resultado positivo para marihuana. Asimismo, se halló una pastilla, que dio positivo para efedrina/ketamina.

La mujer fue notificada por infracción a la Ley 23.737, quedando los elementos secuestrados y a disposición de la Justicia.

Fue a robar y lo encontraron bajo un puente

Durante la tarde del sábado, personal del Destacamento 114° del barrio Manzanar de Cipolletti, aprehendió a un hombre por una tentativa de hurto en flagrancia en un local comercial del sector.

Tras tomar conocimiento del ilícito, los efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda por la zona. En el marco de las recorridas, lograron ubicar y detener al presunto autor, quien se encontraba oculto debajo de un puente, en inmediaciones de Ruta Nacional 22 y Paso de los Libres.

Ladrón comercio Manzanar

El sujeto fue identificado y trasladado a la Unidad 4°, donde fue notificado por el delito de tentativa de hurto en grado de flagrancia. Asimismo, se informó que los elementos sustraídos fueron recuperados.