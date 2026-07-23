Crece la intención de cierre de comercios en Cipolletti: "Una decisión muy fea y triste"

Qué rubros son los más afectados por la crisis. También hay otros que abren, aunque “la pregunta es cuánto duran”, advierten desde la Cámara de Comercio.

El sector gastronómico es uno de los más afectados, aseguraron desde la Cámara.

La crisis económica golpea de lleno al sector comercial de Cipolletti y las perspectivas, advierten, "no son alentadoras". Según un relevamiento de la Cámara de Industria y Comercio de nuestra ciudad, en los últimos meses se ha registrado un preocupante incremento en la intención de cierre de locales , muchos de los cuales cuentan con una extensa trayectoria en la ciudad.

Entre las bajas más sensibles destacan al menos cuatro negocios "con historia" dentro del rubro gastronómico , que hoy atraviesan una situación terminal y sus propietarios evalúan distintas y drásticas alternativas para evitar fundirse.

La situación se refleja claramente en el mercado: un número considerable de locales están en venta como fondos de comercio . Esta alternativa busca mitigar el impacto de un cierre definitivo, aunque expone la "imposibilidad de sostener la actividad bajo las condiciones actuales", explican.

“Es un montón para nuestra ciudad, con todo lo que conlleva la logística de abrir, la logística y la plata”, advierte Gabriela Urrutia, representante de la Cámara de Industria y Comercio local tras compartir el dato con LM Cipolletti.

Los comercios de Cipolletti buscan reinventarse, mientras otros bajan sus persianas.

"El costo de funcionamiento es tan alto que los ingresos no alcanzan a cubrirlos, es tan simple como eso", lanza, en una misma sintonía, la cruda reflexión José Luis Bunter, titular de dicha Cámara.

Qué rubros son los más afectados por la crisis

Si bien la gastronomía sufre un golpe significativo, el impacto se extiende a otros sectores clave de la economía cipoleña:

Rubro textil: Según señalaron desde el sector, el comercio indumentario y textil “agoniza” debido a la fuerte caída en las ventas y el cambio en los hábitos de consumo.

Farmacias: Es otro de los rubros fuertemente complicados.

Gastronomía: Los locales gastronómicos históricos enfrentan serias dificultades para cubrir costos fijos y mantener las estructuras operativas. Casa Biscay, por ejemplo, cerró sus puertas hace un tiempo en la calle Mengelle y se mudó a otro espacio más pequeño cambiando el nombre.

Los últimos días de Karma

Karma es el bazar y regalería de Villegas y Roca que según adelantaron sus propietarios a este medio, bajará la persiana el 30 de julio y hasta entonces liquidará los artículos para el hogar, indumentaria, mochilas y el resto mercadería a mitad de precio.

“Cerramos porque los costos han subidos y las ventas están deprimidas, lo que le pasa a varios comerciantes de la ciudad. Yo tengo otros trabajos, no puedo atenderlo ni poner empleados”, confesó, con evidente desencanto Marcelo, dueño del local junto a su pareja María Virginia.

Ya resignados con esta última apuesta que no resultó lo que esperaba, estos conocidos comerciantes locales se proponen ahora que al menos “la gente aprovecha a llevarse alguna pilcha, taza, lo que necesite, va a estar todo a mitad de precio. Vamos a hacer la liquidación por la tarde, desde las 17 a las 20”, anticiparon mientras acomodaban con cierta tristeza y nostalgia las cosas en un recinto que empieza a despedirse.

Pardo, otro de los comercios que decidió cerrar sus puertas en la ciudad. Estefania Petrella

Comercios que abren: “La pregunta es cuánto duran”

A pesar del panorama adverso, la dinámica urbana muestra que algunos emprendedores intentan apostar al comercio local. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio miran este fenómeno con cautela.

“Como están cerrando, también están abriendo, pero no sé si tienen continuidad en el tiempo. La pregunta es cuánto duran”, sostienen con preocupación desde el sector, remarcando que la falta de estabilidad dificulta la permanencia de los nuevos proyectos.

Cerrar un negocio familiar o de años no es solo una decisión financiera, sino también un proceso desgastante en lo personal. “Es re feo tomar la decisión de cerrar un comercio, es heavy por el tiempo, la energía y todo lo que le ponés”, concluyen desde el sector comercial, sintetizando el drama detrás de cada persiana que bajan en Cipolletti.

Crecen los emprendimientos informales

En contrapartida, cada vez son más los cipoleños que deciden emprender de manera informal en paralelo a sus empleos pues los ingresos le resultan insuficiente.

Desde ropa, a mates y también alimentos que comercializan a través de redes sociales, por el "boca en boca" o mismo entre vecinos. Muchos de los comerciantes históricos reniegan de estas tendencias y rebusques pues considera que terminan por perjudicar a aquellos que abonan impuestos e invierten fuerte para abrir las puertas de un local y poner "en blanco" a sus empleados.