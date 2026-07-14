Los comercios de proximidad volvieron al fiado: todas las formas de pago van en serio en el sector mercantil

Muchos comercios de proximidad, o sea, pequeñas despensas, carnicerías y verdulerías han vuelto al fiado. Se le fía al vecino, al conocido, en confianza.

Desde la Cámara de Industria y Comercio (CIC), se confirmó el retorno del fiado como medio de facilitar el acceso a consumo .

El fiado, como forma de pago diferida y en base a la confianza, ya es una realidad ampliamente aplicada en los comercios de proximidad, es decir, los almacenes, carnicerías y verdulerías , entre otros establecimientos minoristas, de la ciudad. La modalidad, que casi había quedado relegada a los arcones de los recuerdos, ha regresado, a falta de otras alternativas.

En días recientes, la utilización de una suerte de fiado institucional llamó la atención sobre el fenómeno. Y es que el gremio Sitramuci, con actuación en la comuna, puso en marcha la modalidad a través de la compra de alimentos básicos y su entrega a afiliados, que no los pagan de inmediato. Se lo descontarán por recibo de sueldo, un mes después.

La iniciativa sindical se planteó, sobre todo, para atender las urgencias nutricionales de los trabajadores de menores ingresos y que enfrentan apuros para parar la olla. Un fiado solidario, laboral.

En diversos comercios de proximidad, como despensas, carnicerías y verdulerías, ha regresado el fiado como alternativa de pago para el vecino, el conocido, el amigo. Son tiempos para todos los medios de pago. Y de apostar a la confianza.

Ahora, ha sido el propio dirigente de la Cámara de Industria y Comercio (CIC) José Luis Bunter quien ha destacado el retorno del fiado a los comercios minorista de proximidad, o cercanía, en el contexto de la falta de circulante entre los consumidores, gran parte de los cuales a los pocos días de cobrar su sueldo se quedan sin efectivo ni ahorros y no pueden, si están bancarizados, utilizar la tarjeta de débito. No tienen fondos suficientes o, directamente, no tienen nada.

Además, hay consumidores que también se están quedando sin posibilidad de utilizar las tarjetas de crédito ni las llamadas billeteras virtuales, debido a la alta morosidad que vienen arrastrando. También los préstamos bancarios se están viendo restringidos para muchos, por el aumento de la morosidad que también enfrentan las entidades financieras. En otras palabras, hay personas que no tienen un peso, ni físico, ni electrónico, ni virtual, ni de ningún tipo.

Comercios de proximidad, pequeñas despensas

"Sí, ahora el fiado se está dando más que nunca. Se reactivó el fiado en los comercios de proximidad, en las pequeñas despensas, lo que está generando un sostenimiento para muchos consumidores, muchas familias que realmente no la están pasando bien", enfatizó y resaltó que hay locales comerciales que también "sí o sí tienen que vender".

En otras palabras, hay una demanda palpable de consumidores que no disponen de ningún medio de pago para lo inmediato y solo pueden pedir y acceder al fiado, una modalidad de pago basada en la confianza mutua de los protagonistas. Para los comerciantes, también resulta, si no lo más deseable, al menos provechoso, por la necesidad de desprenderse y renovar sus stocks.

Bunter puntualizó que hay consumidores que no tienen dificultades para seguir haciendo grandes compras, los llamados, pedidos, para abastecerse todo o buena parte del mes. Para ello cuentan o con dinero al contado o con tarjetas de débito, de crédito, o billeteras virtuales, como Mercado Pago. Hoy, son los menos, incluso en "el oasis" que es la economía regional por la industria petrolera y Vaca Muerta.

Se fía al conocido, al vecino

"Hay otros consumidores que no llegan a cubrir sus necesidades" mensuales ni semanales y, tristemente, a veces ni diarias, y para ellos lo único que queda es acudir al fiado en el pequeño comercio de proximidad. "Si el comerciante a vos te conoce, te da fiado, le da fiado al vecino, y así se va sosteniendo la situación", expresó.

Durante muchos años, la modalidad de fiar casi fue desterrada por completo de la actividad mercantil. Los clientes que entraban a una despensa, un pequeño almacén y otros tipos de locales minoristas se encontraban con cartelitos que comunicaban en forma, más o menos divertida, más o menos frontal, que no se daba fiado. Frases hechas como "hoy no fío, mañana sí", "como es tan duro pagar y tan penoso cobrar, he resuelto no fiar", "murió el fiado, mal pago lo mató" o "fiar es fácil, cobrar es lo difícil", alertaban que no estaba disponible la posibilidad.

La vieja libreta del carnicero está de regreso. El fiado ha vuelto, aunque no en todas partes. Se benefician los vecinos y los conocidos de los comerciantes de los barrios.

Los cartelitos siguen y seguirán existiendo en muchos lugares, pero el resurgimiento del fiado está al orden del día. Y no solo por los consumidores. Al respecto, el dirigente de los comerciantes puso de relieve las serias dificultades que está atravesando el sector mercantil local, que no escapa al problema de la caída de ventas y al aumento en los costos de funcionamiento y de servicios que afronta la actividad en todo el país.

Ochenta por ciento muy mal

"Es muy compleja la situación que se está viviendo. Hay alrededor de un 80 por ciento que la está pasando muy mal y hay un 20 por ciento que piensa que la situación está bien y que todavía está esperanzado o que dice que nosotros nos merecemos esto que está pasando", indicó.

"Muchos de los comerciantes, con las ventas que tienen ahora, no alcanzan a cubrir el costo de funcionamiento", afirmó y precisó que ni siquiera "minimizando el margen de ganancia" para vender más y ser más competitivo hay propietarios de comercio que logran salir adelante. Su destino es bajar las persianas o caer en la informalidad. Mientras, "el objetivo es subsistir" lo que se pueda.

Bunter mencionó recientes reportes sobre el gran nivel de morosidad bancaria y financiera que envuelve a familias y a empresas en la Argentina, un proceso que se ha convertido en "una bola de nieve", que puede volverse "extremadamente peligroso". "Nosotros pensábamos que iba a haber una reactivación importante con la llegada del aguinaldo, pero no ocurrió, porque la gente optó por tratar de actualizar parte de sus deudas".