El "efecto VMOS" transforma a Sierra Grande: se triplicaron las habilitaciones comerciales e industriales

El avance del proyecto VMOS genera impacto directo en Sierra Grande, donde se multiplican la habilitaciones comerciales e industriales.

Sierra Grande experimenta un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por el avance de las inversiones energéticas y de infraestructura en la Región Atlántica con el oleoducto VMOS como eje del desarrollo.

Según datos oficiales, la ciudad pasó de registrar 51 habilitaciones comerciales e industriales en 2024 a un total de 176 durante 2025 , lo que representa más del triple de actividad en apenas un año. Esta tendencia expansiva se sostiene en el período actual y consolida un cambio estructural en la economía local.

El informe elaborado por la Municipalidad de Sierra Grande confirma que el impacto concreto del proyecto del oleoducto VMOS y las inversiones estratégicas asociadas se traducen en más empresas, más servicios y mayor empleo.

Lejos de detenerse, la dinámica de apertura de nuevos emprendimientos y firmas comerciales muestra una aceleración: a mayo de 2026, ya se sumaron 89 nuevas habilitaciones. Este volumen refleja un ritmo mensual incluso superior al registrado durante el año pasado, ratificando la transformación de la actividad privada local.

Sierra Grande toma drone

De la actividad tradicional a los servicios especializados

El relevamiento del municipio detalla cómo la estructura productiva de la ciudad comenzó a modificarse sustancialmente a la par de los grandes proyectos energéticos. En 2024, en la localidad predominaban el comercio tradicional, los pequeños servicios, la gastronomía, los alojamientos y el transporte urbano.

Para 2025, el crecimiento se amplió hacia el comercio general, servicios, transporte, remises, alojamientos turísticos, gastronomía y pymes vinculadas a la construcción.

Sin embargo, en 2026 se evidencia el salto más claro hacia una nueva etapa productiva. Además de sostenerse el crecimiento comercial, comenzaron a ganar un peso preponderante los servicios profesionales, los servicios técnicos especializados, las empresas constructoras, los servicios industriales, la logística y la infraestructura.

El auge de las firmas vinculadas al sector energético

El indicador más contundente de esta nueva matriz económica es la radicación de firmas directamente vinculadas al desarrollo energético. Mientras que Sierra Grande no registraba ninguna empresa de este sector en 2024, la cifra ascendió a 3 en 2025 y trepó a 14 firmas en lo que va de 2026. Entre ellas aparecen compañías asociadas a obras, servicios, logística, ingeniería e infraestructura directamente ligadas al oleoducto VMOS.

Este proceso confirma que el VMOS funciona como una plataforma de desarrollo territorial que genera movimiento económico real en la localidad, incrementando la actividad formal y la demanda de servicios. El escenario abre nuevas oportunidades para los trabajadores y proveedores de Río Negro, en línea con la postura del Gobierno Provincial de garantizar que las grandes inversiones dejen resultados concretos en la región.