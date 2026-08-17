Empleo Joven en Río Negro: quiénes podrán acceder y qué beneficios tendrán las empresas

La provincia lanzó Empleo Joven, un programa que busca facilitar el primer trabajo formal con beneficios para empresas, capacitación y acompañamiento laboral.

Empleo Joven estará orientado principalmente a personas de entre 18 y 23 años.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Empleo Joven , una iniciativa que busca facilitar el acceso al primer trabajo formal para personas de entre 18 y 23 años . El programa combina incentivos para empresas, capacitación y acompañamiento.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante el 1° Foro de la Juventud Rionegrina , que se desarrolló en Cipolletti . La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades laborales para jóvenes que todavía no cuentan con experiencia.

La iniciativa busca atender una de las principales dificultades que atraviesan quienes intentan ingresar por primera vez al mercado laboral: la exigencia de contar con antecedentes laborales para acceder a una contratación.

El desafío de conseguir el primer empleo

Durante la presentación, Weretilneck cuestionó la dificultad que encuentran muchos jóvenes cuando buscan comenzar su recorrido laboral. Señaló que la falta de experiencia se transforma muchas veces en una barrera difícil de superar.

“A nuestros jóvenes siempre les pasa que cuando tratan de buscar su primer trabajo, les piden experiencia laboral”, sostuvo el Gobernador, al explicar el objetivo central de la nueva herramienta impulsada por la Provincia.

En ese sentido, Empleo Joven pretende generar un puente entre quienes buscan su primera oportunidad y las empresas que necesitan incorporar trabajadores. La propuesta contempla beneficios para el sector privado que decida contratar jóvenes de manera formal.

La Provincia acompañará esas incorporaciones mediante incentivos fiscales, con el objetivo de reducir parte del costo que implica sumar personal. Al mismo tiempo, se buscará que los nuevos trabajadores puedan adquirir experiencia y capacitación.

Un beneficio para comercios, pymes y empresas

Uno de los principales atractivos del programa estará destinado a los empleadores. Las empresas que incorporen jóvenes formalmente podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 50% de las contribuciones patronales correspondientes.

Ese crédito podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales, generando un incentivo concreto para aquellas firmas que decidan incorporar trabajadores jóvenes. La medida apunta especialmente a facilitar nuevas contrataciones en comercios, pymes y empresas industriales.

En determinadas situaciones, el beneficio podrá alcanzar el 75% y extenderse durante un período de hasta 24 meses. De esta manera, el Gobierno busca disminuir el costo inicial de las contrataciones y favorecer la generación de empleo registrado.

La propuesta conecta así dos necesidades que aparecen de manera simultánea en el mercado laboral. Por un lado, jóvenes que necesitan una primera experiencia; por otro, empresas que requieren incorporar personal y cuentan con costos asociados a esa decisión.

Capacitación y herramientas para los nuevos empleos

El programa no se limitará a la incorporación laboral. Empleo Joven también contempla formación profesional, certificación de competencias, orientación ocupacional, entrenamiento para el trabajo, prácticas formativas y profesionalizantes.

Además, los participantes contarán con tutorías y seguimiento de sus trayectorias laborales. Durante el primer año de contratación deberán participar de instancias de capacitación, formación profesional o certificación de competencias promovidas o reconocidas por la Secretaría de Trabajo.

La estrategia busca que esas herramientas estén vinculadas con las actividades económicas que presentan perspectivas de crecimiento en la provincia. Entre ellas aparecen la energía, los hidrocarburos, la minería, la industria, la logística y el transporte.

También se incluyen sectores como el turismo y la gastronomía, la economía del conocimiento, el comercio y los servicios. El objetivo es preparar a los jóvenes para los perfiles laborales que demandará la transformación productiva rionegrina.

Weretilneck sostuvo que Río Negro atraviesa una etapa de importantes cambios vinculados con inversiones y nuevos proyectos productivos. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de que los habitantes de la provincia puedan acceder a esas oportunidades.

Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial e idiomas

Como parte de la presentación, el Gobernador destacó distintas experiencias de capacitación que ya se desarrollan en Río Negro y que buscan preparar a los jóvenes frente a las nuevas demandas laborales.

Entre los ejemplos mencionó a 108 jóvenes de distintas localidades que completaron una diplomatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial realizada junto a la Universidad de Buenos Aires.

También destacó el alcance de RN Bilingüe, una propuesta provincial de formación gratuita en inglés que actualmente reúne a más de 7.300 participantes. La capacitación en idiomas aparece como otra de las herramientas para ampliar las posibilidades laborales.

Desde la Provincia plantearon que la formación debe acompañar el crecimiento de sectores estratégicos. La intención es evitar que las nuevas inversiones generen oportunidades que luego deban ser cubiertas exclusivamente por trabajadores provenientes de otras regiones.

Quiénes podrán acceder al programa

Empleo Joven estará orientado principalmente a personas de entre 18 y 23 años que se encuentren desempleadas, busquen acceder a su primer empleo formal o hayan participado de instancias de formación reconocidas por el Gobierno provincial.

El programa también contempla criterios de prioridad para jóvenes que enfrenten mayores dificultades para ingresar al mercado laboral. De esta manera, la iniciativa busca concentrar los recursos en quienes necesitan un mayor acompañamiento.

Para comenzar el proceso, los jóvenes interesados deberán registrarse en el Servicio de Empleo Rionegrino, conocido como SER, y cargar allí su currículum con sus antecedentes y capacidades.

Las empresas, por su parte, podrán registrarse en la misma plataforma y publicar las vacantes disponibles. El sistema permitirá vincular los perfiles de los jóvenes con las necesidades concretas de cada empleador.

Cómo funcionará la intermediación laboral

El Servicio de Empleo Rionegrino tendrá un papel central dentro del programa. A través de esta herramienta se realizará la intermediación entre los jóvenes que buscan trabajo y las empresas que cuentan con puestos disponibles.

Una vez concretada la contratación formal, comenzará también el acompañamiento provincial sobre la trayectoria laboral y formativa del trabajador. La intención es que el ingreso al empleo sea acompañado por herramientas que favorezcan su continuidad.

El programa se implementa en el marco de la reglamentación de la Ley Provincial 4.813 y articula diferentes políticas públicas vinculadas con empleo, capacitación y desarrollo productivo.