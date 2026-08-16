Jóvenes de toda la provincia llegaron a Cipolletti para debatir política, cultura y los desafíos de Río Negro

El Complejo Cultural y la escuela Manuel Belgrano, fueron escenario de dos jornadas intensas que reunieron a las juventudes rionegrinas.

Jóvenes de distintas localidades de Río Negro se dieron cita este fin de semana en Cipolletti al 1° Foro de la Juventud.

Con la participación de cerca de 600 jóvenes de distintas localidades, se dieron cita en Cipolletti para participar del I Foro de la Juventud Rionegrina , una propuesta que busca abrir un espacio de encuentro, debate e intercambio sobre el presente y el futuro provincial.

La actividad se desarrolla durante dos jornadas en el Centro Cultural Cipolletti y la Escuela Belgrano, con una agenda que reúne a jóvenes de diferentes puntos de Río Negro para abordar cuestiones vinculadas con la política, la cultura, el deporte, la historia reciente y los principales desafíos de la provincia.

El encuentro propone además que los participantes puedan expresar sus inquietudes, compartir experiencias y conocer diferentes miradas sobre la realidad rionegrina. La organización busca que las nuevas generaciones tengan un rol activo en las discusiones que atraviesan a la sociedad.

Mesa política, el mensaje a los jóvenes

Una de las primeras actividades fue la Mesa de Política – Bloque Gobernadores, allí participaron el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y su par neuquino, Rolando Figueroa.

El intercambio permitió poner sobre la mesa diferentes cuestiones relacionadas con la participación política y el futuro de la región. La presencia de ambos mandatarios también permitió que los jóvenes pudieran conocer sus experiencias y plantear inquietudes sobre la realidad provincial.

En paralelo, el programa incluyó una mesa dedicada a Malvinas y Atlántico Sur, con la participación de Juan Rattenbach y Rubén Pablós. La propuesta buscó incorporar una mirada histórica a las discusiones desarrolladas durante el foro.

La agenda continuó con la Mesa de Política – Bloque Intendentes. Allí conversaron el jefe comunal de Cipolletti, Rodrigo Buteler, junto con Yamila Direne y Albino Garrone.

El mensaje de Weretilneck a las nuevas generaciones

Durante su participación, Weretilneck destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y tener contacto directo con dirigentes y referentes de diferentes ámbitos. Para el Gobernador, escuchar sus opiniones resulta clave para pensar la provincia que viene.

“Significa escuchar, darle protagonismo, entender, aprender de las miradas, de las opiniones y de los puntos de vista de la juventud”, sostuvo el mandatario al referirse al objetivo central del encuentro realizado en Cipolletti.

Weretilneck remarcó que las dos jornadas fueron pensadas para acercar información sobre la realidad de Río Negro, pero también para promover una participación más activa de los jóvenes en las decisiones y proyectos que definirán el futuro provincial.

“Estoy muy contento con un gran intercambio de conocimiento, de información y de puntos de vista”, expresó el gobernador. En ese sentido, sostuvo que el encuentro permite mirar hacia adelante con expectativas sobre el rol que tendrán las nuevas generaciones.

“De acá saldrán nuevos protagonistas”

Uno de los conceptos centrales planteados por Weretilneck fue que la participación juvenil no debe limitarse exclusivamente al ámbito político. Según señaló, los protagonistas del futuro podrán surgir desde diferentes sectores vinculados con el desarrollo de Río Negro.

“Seguramente de aquí saldrán nuevos protagonistas de la provincia, no únicamente en la política, sino en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de Río Negro”, afirmó el gobernador durante el encuentro.

La convocatoria reunió a jóvenes provenientes de distintos lugares de la provincia, lo que permitió conformar un espacio diverso para intercambiar experiencias y opiniones. Desde la organización destacaron justamente esa posibilidad de reunir diferentes realidades en un mismo ámbito.

El mensaje apuntó también a fortalecer la confianza de los jóvenes en sus propias capacidades. La idea planteada durante el foro es que cada participante pueda asumir un papel concreto en la construcción de proyectos desde su localidad.

Una nueva estructura para Juventud

Durante su intervención, Weretilneck también se refirió a los cambios que impulsa el Gobierno provincial en las políticas destinadas a las nuevas generaciones. En ese marco, destacó la creación de una estructura que reúne Deporte, Cultura y Juventud.

Se trata de una organización que comienza a implementarse dentro de la administración provincial y que busca articular áreas relacionadas con actividades y políticas destinadas especialmente a jóvenes rionegrinos.

El gobernador reconoció que la puesta en marcha de una nueva estructura implica un período de adaptación. “Todo proceso de cambio tiene su proceso de adaptación”, señaló al explicar la etapa que atraviesa esta reorganización.

La definición aparece en un contexto en el que el Gobierno provincial busca generar nuevos espacios de participación y fortalecer las políticas relacionadas con el deporte, la cultura y la juventud.

“La provincia que viene la pueden construir ustedes”

En el cierre de su mensaje, Weretilneck dejó una definición dirigida directamente a los jóvenes que participaron del encuentro: la necesidad de confiar en sus propias capacidades y asumir que tienen herramientas para transformar su realidad.

“Hay que creérsela. La provincia que viene fundamentalmente es la que pueden construir ustedes, desde cada uno de los lugares que están”, expresó el gobernador ante los participantes.