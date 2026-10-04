Cipolletti sale a la calle a celebrar el aniversario: desfilarán 200 instituciones

Cipolletti celebra su 123° aniversario con un gran desfile, colectivos gratuitos y cortes de tránsito previstos para este domingo 4 de octubre.

Cipolletti celebrará su 123° Aniversario con una amplia agenda de festejos centrada en el tradicional desfile cívico. El evento central tendrá lugar este domingo 4, a partir de las 15, sobre la calle Fernández Oro , abarcando el tramo comprendido entre Sáenz Peña y 25 de Mayo .

En esta edición, unas 200 instituciones y organizaciones locales confirmaron su participación, lo que representa 80 delegaciones más en comparación con el año 2025 . Entre las entidades que marcharán se encuentran centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles.

La agenda oficial de festejos comenzó formalmente el sábado 3 de octubre con el acto protocolar en el Parque Rosauer , ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle . Durante la ceremonia se otorgaron homenajes a vecinos destacados y se colocará una ofrenda floral en el Monumento al Ing. Julio César Cipolletti .

Logística y recomendaciones para los asistentes

Para la organización del desfile, las instituciones participantes deberán concentrarse a las 13:30 en la intersección de calle San Martín y Villegas. Por su parte, aquellas delegaciones que desfilen con vehículos o animales deberán agruparse sobre calle Vélez Sarsfield y Uruguay.

El palco presidencial y de autoridades estará situado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz. Asimismo, la dirección de Protección Civil montará el puesto de primeros auxilios e hidratación en el Paseo del Ferrocarril, ubicado sobre calle Fernández Oro y España. Se solicita asistir con agua personal, ropa y calzado cómodos, además de protección solar.

Colectivos gratuitos durante toda la jornada

Con el objetivo de favorecer la participación de la comunidad y facilitar la movilidad urbana hacia el sector de los festejos, la Municipalidad de Cipolletti anunció que el Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) será totalmente gratuito durante este domingo. La gratuidad del pasaje abarcará la totalidad del servicio operativo a lo largo de toda la jornada.

Calles cortadas y operativo de tránsito

Para velar por la seguridad vial, la Dirección de Tránsito y Transporte establecerá un operativo especial con cortes totales entre las 12 y las 19 aproximadamente. Los inspectores de tránsito efectuarán tareas de desvío e irán liberando la circulación de forma progresiva una vez culminada la actividad.

Los cortes previstos afectarán las intersecciones de 25 de Mayo y Fernández Oro, 25 de Mayo y San Martín, Belgrano y Roca, España y Roca, Sarmiento y Roca, Sáenz Peña y Roca, Libertad y San Martín, Córdoba y Rodolfo Walsh, Puerto Belgrano y San Martín, Uruguay y Vélez Sarsfield, y Toschi y Gral. Paz. Ante dudas, la Dirección General de Comunicación y Protocolo atiende de lunes a viernes de 7 a 14 al teléfono 449-4900 (interno 1035).