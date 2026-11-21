LM Cipolletti en el lugar de los hechos. Del "pensamos que era un chiste" al recuerdo de la mujer, "querida y pionera" en el barrio.

Nicolás estaba con los ojos llorosos y desconcertado. Le agradecía con un abrazo interminable a ese amigo que lo fue a acompañar un rato, previo al partido de Boca -andaba en moto con la camiseta azul y oro-. No podía creer lo que pasó con su querida abuela Florencia , la mujer de 94 años que fue hallada muerta en su domicilio de las 432 viviendas de nuestra ciudad. "Al principio pensamos que era un chiste pero es una pesadilla", reconoció a LM Cipolletti .

Al muchacho el drama lo tomó por sorpresa. “Soy contratista, llegué porque a mi viejo que estaba de viaje le avisaron desde el consorcio que encontraron a mi abuela sin vida. La encontró mi hermano ", reveló a este medio. Ese hermano es uno de los dos demorados en medio de la investigación, lo que torna más traumático el momento para toda la familia.

En medio del dolor, se quejó de la escasa información oficial que les aportaban los investigadores en la escena del hecho. "Yo vine y estaba todo con cintas, no me dejaban entrar ni me daban información. Estoy desde las 12 y nadie me comunicó nada aún".

El abrazo entre padre e hijo en horas de suma tristeza.

Luego recordó con cariño a su abuelita. "Estaba totalmente lúcida, todos los días a las 8.30 abría las ventanas y a las 9 ó 10 de la noche se acostaba para levantarse temprano al día siguiente. Si yo me quedaba a dormir, ella me despertaba para que fuera a trabajar. Salía a hacer sus compras, la conocía todo el barrio", la describió con ternura.

Señaló con orgullo un trabajo que realizó recientemente en la vivienda para ayudarla. "Le reformulé todo el patio porque tenía miedo de caerse". Incrédulo, indicó por último que "es muy raro todo”.

La palabra del hijo

Edgardo acababa de llegar al lugar del drama tras interrumpir un viaje por Bariloche. El también dialogó con LM Cipolletti: “La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias y van del crimen a muerte natural. Yo andaba por Bariloche, me vine apenas me avisaron".

Antonio Spagnuolo

Aclaró que "en este sector nunca sufrimos hechos de inseguridad. Mi mamá vivía con un hijo mío y era muy querida, muy cuidada por todos los vecinos. Estaba perfecta de salud, muy lúcida. Fue pionera en el barrio", explicó.

Por último la definió como una "madre preocupada por sus hijos y nietos. Esto nos sorprende a todos, estamos destrozados. Cuando avance la investigación nos van a contactar. Esperemos que se sepa rápido que pasó”.