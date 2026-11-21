Sus propios familiares le confirmaron la identidad a este medio. Continúa la investigación y el barrio está sumamente angustiado por el dramático hecho.

La conmoción envuelve al barrio 432 Viviendas de Cipolletti tras el hallazgo sin vida de una mujer de 94 años que fue encontrada muerta durante el mediodía en su domicilio. Mientras el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro avanzan con hermetismo en las pericias para determinar qué ocurrió, sus familiares confirmaron su identidad a LM Cipolletti y la recordaron como una figura histórica y muy apreciada en el sector.

"Muy querida, una de las primeras vecinas del barrio", expresaron con dolor su hijo Edgardo y su nieto Nicolás tras conocerse el trágico desenlace que sacudió la tranquilidad habitual de la zona.

"Mi mamá se llamaba Florencia Ferreyra y la verdad que esto nos toma por sorpresa y llena de dolor", indicó el hombre a este medio. La señora formaba parte de la generación fundacional de ese complejo habitacional cipoleño, donde construyó toda una vida y cosechó el afecto de generaciones de vecinos que hoy lamentan su partida en circunstancias aún sin esclarecer.

La investigación y los demorados

El caso se descubrió alrededor del mediodía de este sábado 21 de noviembre, lo que motivó un importante despliegue de seguridad en el sector. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 24, personal de la Subcomisaría 79 y peritos del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, bajo las directivas de los fiscales Martín Gauna y Jessica Montenegro.

Por el momento, el expediente se tramita bajo la carátula provisoria de "muerte violenta" y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, manteniéndose abiertas distintas causales, a la espera de los resultados preliminares de las pericias forenses y la autopsia.

En el marco de las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía, fuentes policiales confirmaron que cuatro personas fueron demoradas para ser indagadas y prestar declaración, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer si hubo participación de terceros en el hecho. Aunque al parecer "dos de hechos ya habrían sido desvinculados" del hecho.