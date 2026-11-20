La Policía de Seguridad Vial sancionó a cinco conductores que circulaban en contramano por un cruce prohibido sobre Ruta 151. Crece la preocupación por los accidentes.

Las largas filas de vehículos sobre la Ruta Nacional 151 , en uno de los principales accesos a Cipolletti , generan complicaciones cada jornada. Ante las demoras, algunos automovilistas recurren a maniobras prohibidas para evitar el congestionamiento, una conducta que encendió las alarmas de la Policía de Seguridad Vial .

La situación se registra a diario, cuando cientos de vehículos avanzan lentamente hacia la ciudad. El intenso tránsito y las recientes modificaciones en el funcionamiento de los semáforos de Ruta 151 y Mariano Moreno contribuyen a las demoras.

Sin embargo, el problema no se limita a las complicaciones para circular. Algunos conductores comenzaron a utilizar un cruce no habilitado para ingresar por una calle alternativa, incluso cuando deben desplazarse en contramano y atravesar una zona señalizada.

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El cruce prohibido que utilizan para evitar las demoras

La maniobra se produce a la altura del ingreso al Departamento Provincial de Aguas (DPA), sobre calle Santa Cruz. En ese sector existe una separación vial que impide atravesar de una mano hacia la otra.

Aunque el lugar cuenta con postes demarcadores viales para evitar los cruces indebidos, existe un espacio sin estos elementos que permite el paso de automóviles. Algunos conductores aprovechan esa abertura para realizar una maniobra expresamente prohibida.

El objetivo es evitar las extensas filas que se forman antes de llegar al semáforo de Mariano Moreno y Ruta 151. De esta manera, los automovilistas buscan acceder a Cipolletti por Santa Cruz, sin respetar el recorrido habilitado.

Esta conducta representa un riesgo para quienes circulan correctamente por el sector, debido a que los vehículos infractores invaden una mano de circulación contraria. La situación preocupa especialmente por los antecedentes de siniestros viales registrados en esa zona.

Cinco multas durante un operativo de Seguridad Vial

Ante esta problemática, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizaron este viernes por la mañana un operativo de control destinado a detectar y sancionar a los conductores que efectúan estos cruces indebidos.

El jefe de la dependencia, Frank Rivas, confirmó que durante las tareas preventivas se identificaron cinco automovilistas que realizaron maniobras peligrosas para evitar el congestionamiento habitual del acceso a la ciudad.

“Esta mañana, se labraron 5 infracciones a conductores que realizaron malas maniobras, es una zona de muchos accidentes por estas razones, los conductores multados, circulaban en contramano para ingresar a Cipolletti por calle Santa Cruz”, explicó Rivas.

Las cinco infracciones de tránsito fueron confeccionadas durante una misma mañana, lo que refleja la reiteración de esta conducta. La intervención policial apunta a desalentar una práctica que puede provocar accidentes y comprometer la seguridad de otros usuarios.

Para evitar filas, automovilistas siguen cometiendo infracciones en ruta 22 en dirección a Neuquén.

Una problemática que también se repite en la Ruta 22

Las maniobras para esquivar embotellamientos no constituyen un fenómeno aislado en Cipolletti. Situaciones similares fueron advertidas en otros accesos, donde algunos automovilistas recurren a movimientos riesgosos para reducir los tiempos de espera durante las horas pico.

Una problemática semejante fue registrada sobre la Ruta Nacional 22, donde conductores también realizan maniobras indebidas para evitar las filas. Estos comportamientos evidencian las dificultades que genera la elevada circulación vehicular en los principales corredores regionales.

Mientras persistan las demoras en los accesos, el desafío será garantizar una circulación segura y prevenir nuevas infracciones. Desde Seguridad Vial remarcan la importancia de respetar la señalización y evitar maniobras que puedan terminar en siniestros.