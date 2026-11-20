Tras La Noche de las Heladerías, la comunidad venezolana y los cipoleños podrán disfrutar de una jornada especial. ¿Cuándo y dónde?

Arepas, de distintos sabores, para todo el mundo en Cipolletti...

Pasó con gran éxito “La noche de las heladerías” en Cipolletti y este sábado llega “La noche de las arepas” , una típica comida venezolana que la gran comunidad de ese país en el Alto Valle y en nuestra ciudad pretenden compartir y promocionar.

Es por eso que en una generosa iniciativa, un negocio gastronómico ubicado en pleno centro de nuestra ciudad lanzó una campaña marketinera en redes sociales para r egalar 100 arepas este sábado . “Para que las disfruten los venezolanos y los argentinos”, aseguran sus propietarios.

Bajo la consigna “¿Nunca probaste una arepa? Esta noche invitamos nosotros”, los responsables de Chevere, K-Chip y Sabor Casero invitan a la ciudad a disfrutar de ese manjar caribeño.

“La idea es implementar una noche de las arepas en Cipolletti y va a ser este 21 de noviembre la primera vez. Vamos a tener opciones vegetarianas, veganas, un combo importante”, explica Jorge a LM Cipolletti.

Ni él ni su prima, dueños del comercio, son venezolanos pero sí “la socia de ella -por su pariente-. Vendemos además comida china y de bodegón argentino, por eso se llama así el local”, amplía.

Cómo se implementa la promoción

"Es sencillo", indica ahora Betiana: “tienen que escanear un QR, registrarse y eso les emite un voucher. Con eso desde las 20.30 vamos a estar entregando. Es uno por persona”.

“De esta manera queremos que el público cipoleño conozca nuestros sabores venezolanos, chinos y argentinos”, agrega. Específica luego que los sabores van a ser: “Carne Mechada, Reina Pepiada, Jamón y Queso y Perico”.

Y a vos lector, ¿te gustan las arepas?

Qué es la arepa

Una arepa es un alimento tradicional de forma redonda y plana, elaborado principalmente con masa de maíz molido o harina de maíz precocida, agua y sal, que se cocina a la plancha, asada, horneada o frita. Luego se le agregan los condimentos y gustos. Es un producto naturalmente libre de gluten y muy emblemático en la gastronomía de Venezuela y Colombia.