Ahora se viene La Noche de las Arepas en Cipolletti: "Y las primeras 100 van de regalo"
Tras La Noche de las Heladerías, la comunidad venezolana y los cipoleños podrán disfrutar de una jornada especial. ¿Cuándo y dónde?
Pasó con gran éxito “La noche de las heladerías” en Cipolletti y este sábado llega “La noche de las arepas”, una típica comida venezolana que la gran comunidad de ese país en el Alto Valle y en nuestra ciudad pretenden compartir y promocionar.
Es por eso que en una generosa iniciativa, un negocio gastronómico ubicado en pleno centro de nuestra ciudad lanzó una campaña marketinera en redes sociales para regalar 100 arepas este sábado. “Para que las disfruten los venezolanos y los argentinos”, aseguran sus propietarios.
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Bajo la consigna “¿Nunca probaste una arepa? Esta noche invitamos nosotros”, los responsables de Chevere, K-Chip y Sabor Casero invitan a la ciudad a disfrutar de ese manjar caribeño.
“La idea es implementar una noche de las arepas en Cipolletti y va a ser este 21 de noviembre la primera vez. Vamos a tener opciones vegetarianas, veganas, un combo importante”, explica Jorge a LM Cipolletti.
Ni él ni su prima, dueños del comercio, son venezolanos pero sí “la socia de ella -por su pariente-. Vendemos además comida china y de bodegón argentino, por eso se llama así el local”, amplía.
Cómo se implementa la promoción
"Es sencillo", indica ahora Betiana: “tienen que escanear un QR, registrarse y eso les emite un voucher. Con eso desde las 20.30 vamos a estar entregando. Es uno por persona”.
“De esta manera queremos que el público cipoleño conozca nuestros sabores venezolanos, chinos y argentinos”, agrega. Específica luego que los sabores van a ser: “Carne Mechada, Reina Pepiada, Jamón y Queso y Perico”.
Y a vos lector, ¿te gustan las arepas?
Qué es la arepa
Una arepa es un alimento tradicional de forma redonda y plana, elaborado principalmente con masa de maíz molido o harina de maíz precocida, agua y sal, que se cocina a la plancha, asada, horneada o frita. Luego se le agregan los condimentos y gustos. Es un producto naturalmente libre de gluten y muy emblemático en la gastronomía de Venezuela y Colombia.
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