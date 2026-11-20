Dos empresas presentaron ofertas para reparar la Ruta 22 en el sector de Puente 83. Vialidad Rionegrina evalúa las propuestas antes de adjudicar la obra.

El gobierno de Río Negro abrió los sobres con ofertas por las obras de emergencia en la Ruta 22.

El Gobierno de Río Negro realizó una nueva apertura de sobres para avanzar con las obras de emergencia sobre la Ruta 22 , en el sector de Puente 83 , entre Cipolletti y Fernández Oro . En esta segunda convocatoria se presentaron dos firmas cuyas ofertas quedaron bajo análisis técnico y administrativo de Vialidad Rionegrina .

Las propuestas económicas corresponden a Cecosa , que cotizó $2.999.632.202 , y a Ribeiro SRL , que presentó una oferta por $2.882.151.859 . Ambas cotizaciones quedaron por debajo del presupuesto límite establecido para este nuevo llamado.

Este tramo corresponde al tercero de los cuatro sectores definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para ejecutar intervenciones de emergencia sobre las rutas nacionales 22 y 151 . El objetivo es recuperar las condiciones de circulación y mejorar la seguridad vial en la región.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, indicó que el organismo avanzará con la evaluación de las propuestas para concretar una obra que genera expectativa entre quienes transitan a diario por este corredor. Una vez adjudicados, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La Ruta Nacional 22, entre Cipolletti y Puente 83 representa un peligro para cientos de automovilistas que transitan a diario. Estefania Petrella

Por qué hubo una segunda licitación en Puente 83

La nueva convocatoria se realizó luego de que el primer procedimiento fuera declarado desierto. En aquella oportunidad se habían presentado Ribeiro SRL, Omega RLP y CN Sapag, pero ninguna de las propuestas logró avanzar hacia la adjudicación.

Omega RLP fue descartada por no presentar la certificación de capacidad técnico-financiera exigida. Por su parte, Ribeiro SRL acompañó documentación correspondiente a otra obra, lo que impidió que su oferta fuera considerada en el análisis técnico.

En tanto, CN Sapag cumplía con los requisitos formales, pero su propuesta superaba en más de un 20% el presupuesto oficial actualizado. Ante ese escenario, la comisión recomendó declarar desierto el llamado y autorizar una nueva licitación con presupuesto actualizado, instancia en la que Ribeiro SRL y CECOSA quedaron dentro de los parámetros previstos.

Las otras obras de emergencia sobre rutas nacionales

Mientras se define la adjudicación de Puente 83, la Provincia ya avanzó con las contrataciones de los otros tres tramos del plan vial. Está previsto que los contratos se firmen el 24 de noviembre y que los trabajos comiencen durante la segunda quincena de este mes.

Uno de los sectores abarca la Ruta Nacional 22, entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel (kilómetros 857 y 995). La obra fue adjudicada a Ingeniería y Arquitectura por $2.057.853.164 e incluye fresado, bacheo, colocación de carpeta asfáltica y recuperación de banquinas, sin contemplar trabajos sobre el puente en esta primera etapa.

El segundo frente sobre la Ruta Nacional 22 comprende el tramo entre Choele Choel y Chichinales, entre los kilómetros 997 y 1117. Estos trabajos fueron adjudicados a Cecosa SA por un monto de $3.989.201.651.

Por último, sobre la Ruta Nacional 151, se intervendrá el sector ubicado entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa (kilómetros 109 y 150). Esta contratación quedó a cargo de Ribeiro SRL por $3.945.575.463.

En paralelo a estas adjudicaciones, Vialidad Rionegrina continúa realizando tareas de bacheo con personal y equipos propios en la zona de Catriel y en distintos puntos del Valle Medio para mejorar la transitabilidad en los corredores nacionales.