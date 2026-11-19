El hombre, de 40 años, fue identificado durante un operativo nocturno. Tenía un pedido de captura vigente desde mayo por una causa judicial.

Estaba quemando cables frente a una escuela de Cipolletti y descubrieron que era buscado por la Justicia.

Un procedimiento policial realizado durante la noche del lunes en Cipolletti terminó con el hallazgo de una situación que sorprendió a los efectivos: uno de los hombres que estaba quemando cables frente a una escuela tenía un pedido de captura vigente desde hacía más de seis meses.

El episodio ocurrió sobre calle Arturo Illia , frente a la Escuela 109, donde la Policía intervino tras recibir un aviso por la presencia de tres personas que estaban prendiendo fuego en el lugar. La alerta inicial también advertía sobre una posible intención de ocupar un terreno de la zona.

Cerca de la medianoche, efectivos de la Comisaría 45° acudieron al sector en colaboración con personal de la Subcomisaría 79° . Al llegar, identificaron a uno de los hombres, de 40 años , que se encontraba encendiendo una fogata .

Durante la intervención, los uniformados comprobaron que el fuego era utilizado para quemar cables y recuperar el cobre para su posterior comercialización.

Sin embargo, el procedimiento tomó otro rumbo cuando los policías consultaron los datos personales del hombre en los sistemas informáticos.

Tenía un pedido de captura desde mayo

La verificación permitió establecer que sobre el hombre pesaba un pedido de captura judicial vigente desde el 7 de mayo de 2026.

La orden había sido emitida por el Juzgado de Ejecución Penal 8 de Cipolletti, en el marco de una causa vinculada con una condena de ejecución condicional.

Ante la confirmación del requerimiento, los efectivos concretaron su traslado a la dependencia policial. Allí quedó inicialmente demorado mientras se definía formalmente su situación.

La intervención quedó a disposición de la Justicia

El operativo permitió detectar una orden judicial que llevaba más de seis meses vigente y que no había sido cumplida.

La situación fue comunicada a la magistratura competente, que deberá determinar los pasos a seguir respecto del hombre de 40 años.

Así fue al homicidio a balazos frente a la escuela que se juzga en los tribunales de Cipolletti

Continúan el juicio contra Francisco Esteban Castillo por el homicidio a balazos de Diego David Fasce, ocurrido el 25 de junio del año pasado frente a la Escuela Primeria 63 de Cinco Saltos.

El debate oral y público se realiza en la sede penal de Cipolletti con la participación de un jurado popular, bajo la conducción del juez Guillermo Merlo. El martes, en la primera de las audiencias, el magistrado brindó las instrucciones a los integrantes del jurado y luego se pasó los alegatos de apertura en la que las partes -Fiscalía, Querella y Defensa- expusieron su teoría del caso. Posteriormente declararon los testigos de la parte acusadora.

En tanto que el miércoles siguieron policías, peritos forenses y especialistas en balística e informática. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Silvia Mariel Ramos, oficial Subinspector, que trabaja en el Cuerpo de Información Judicial de Cinco Saltos, sección que antiguamente se denominaba Brigada de Investigaciones.

La uniformada tuvo a su cargo la búsqueda de testigos, que se complementó con las entrevistas para recabar información para sumar a la causa judicial.

Pero además se encargó de recolectar registros fílmicos de cámaras de seguridad instaladas en cercanías al lugar del hecho. Y en este marco hubo una que despertó especial interés y fue la perteneciente al propio establecimiento educativo, la que captó la secuencia completa del ataque.

El video fue reproducido en la sala de audiencias y causó un fuerte impacto porque muestra en detalles como se produjo el mortal ataque a tiros. Las imágenes están acompañados por el relato que efectúa la misma uniformada.