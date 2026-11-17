La víctima fue Diego Fasce, quien murió al sufrir seis tiros. En la primera audiencia se realizaron los alegatos de apertura y declararon los primeros testigos.

Francisco Castillo, el acusado de asesinar de seis balazos a Diego Fasce, frente a una escuela primara de Cinco Saltos.

Comenzó este martes el juicio oral y público por el salvaje crimen a balazos de Diego David Fasce, ocurrido el 25 de junio del año pasado frente a la Escuela Primaria 63 de Cinco Saltos , en momentos en que había por los alrededores una gran cantidad de niños y familiares, dado que terminaba el turno tarde.

El acusado es Francisco Esteban Castillo, quien tras el hecho se entregó a la policía y llegó a esta instancia en prisión preventiva. Le enrostraron el delito de “homicidio con alevosía agravado por el uso de arma, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra”, calificación que prevé como única pena la prisión perpetua

El debate se realiza en la sede de tribunales de Cipolletti con la intervención de un jurado popular, que marca el número 25 desde la implementación del actual sistema procesal penal en Río Negro.

En esta primera jornada, de cuatro previstas realizar hasta el viernes, luego de las instrucciones de rigor a los jurados brindadas por el juez Guillermo Merlo, se realizaron los alegatos de apertura, en los que las partes -fiscalía, querella y defensa- expusieron su teoría del caso.

El crimen: balazos "por la espalda"

En este sentido, la fiscalía, representada por Gustavo Herrera y Judith Saccomandi pidieron declarar culpable al imputado, al sostener que presentarán pruebas que acreditarán que la víctima fue asesinada “por la espalda”, tal el título que le impusieron a su investigación.

Según enfatizaron, el ataque se produjo tras una discusión por un teléfono celular, aunque quedó en claro que ambos hombres tenían vinculación previa y hasta se introdujo la posibilidad de que el conflicto pudo haber estado relacionado con el tráfico de drogas.

La hipótesis desarrollada por los fiscales indica que alrededor de las 17:30, la víctima junto a su pareja Aldana Centeno, Benjamín Guzmán, sobrino de la mujer (ambos declararon en primer lugar) y dos hijos menores de la ella habían ido al colegio en un auto Peugeot 408 a buscar a otro de sus hijos.

Captura del video filmado por la pareja de la víctima fatal, a quien se lo ve con una campera roja y blanca (imagen mejorada con IA)

En una calle lateral del establecimiento educativo encontraron estacionado un Renault Logan, en el que se movilizaba Castillo en compañía de su novia, Gisella Ortellado, quien también fue citada a declarar.

La víctima, de 36 años de edad, detuvo su auto detrás del otro rodado y bajó, para después dirigirse al vehículo de Castillo, con quien se puso a discutir mientras el acusado se encontraba frente al volante.

Toda esa secuencia fue filmada por Aldana Centeno desde el Peugeot y también por Guzmán, quien también había bajado a acompañar a Fasce. En ambos videos, que reprodujeron en la sala, se escuchó la discusión en la que se menciona un teléfono.

Luego de ese cruce de palabras, que se percibe un tono hostil, Fasce volvió a su auto, pero en ese momento Castillo descendió de él portando una pistola calibre 380 y disparó en al menos ocho oportunidades. Cuatro tiros impactaron en la espalda, para luego darle un quinto balazo que le atravesó un brazo con el que se quiso defender, el que le dio en la cabeza, provocándole la muerte. Hubo un sexto tiro que le dio cuando ya estaba en piso.

Estefania Petrella

Después se acercó a Centeno que estaba en el auto y la amenazó con el arma en la cabeza. El fiscal Herrera resaltó que la víctima “no tuvo oportunidad a nada”.

En la misma línea se manifestaron los abogados querellantes Carlos David Fernández y Fabián Alexis Flores. Hablaron de una “ejecución artera y cobarde”.

La hipótesis de la defensa

Por su parte, el abogado defensor Michel José Rischmann, acompañado por Francisco Damián Jara, adelantaron que pedirán al jurado que no lo declaren culpable al acusado.

Sostuvo que la presentación realizada por la fiscalía y la querella “es solo una foto”, y que hay que mirar “la película completa”. Se refirió a que Fasce había sido pareja de una sobrina de Castillo, y que la mujer había sufrido hechos de violencia de género, la que se incrementó luego de que la relación quedara terminada.

En este punto cargó contra la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, al afirmar que la chica había presentado “más de cinco denuncias”, pero que no prosperaron y ni le formularon cargos, aseveró. Destacó que su defendido era trabajador, “buen padre de familia y buen ciudadano”. Luego de los alegatos comenzó la ronda de testigos que, de acuerdo al cronograma inicial serán cerca de 30.