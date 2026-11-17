Efectivos policiales intervinieron durante la madrugada tras recibir una alerta por violencia. Al ingresar a la vivienda, descubrieron una grave situación.

Un hecho de violencia puso en peligro a un menor de edad en Cipolletti.

Un grave episodio de violencia y amenazas movilizó a efectivos de la Policía de Río Negro durante la madrugada de este martes en Cipolletti . Los uniformados irrumpieron en un departamento para rescatar a un niño que estaba siendo sujetado del cuello por un hombre de 28 años, quien también amenazaba a una mujer.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 24° , quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una situación de extrema tensión. El procedimiento permitió liberar al menor y reducir al sospechoso, quien además tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo .

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este martes , en un complejo de departamentos de alquiler ubicado sobre calle Venezuela , donde una situación de violencia desencadenó una urgente intervención policial.

Todo comenzó cuando un llamado alertó a las autoridades sobre un hombre que se encontraba sumamente exaltado dentro de una vivienda. Ante la gravedad de la situación denunciada, una comisión policial se trasladó rápidamente hasta el inmueble.

Al arribar al complejo, los efectivos mantuvieron una conversación con la propietaria del lugar, quien brindó información sobre lo que estaba sucediendo. La mujer explicó que el sujeto permanecía dentro del departamento de una inquilina de 29 años.

Estefania Petrella

Con esos primeros datos, los uniformados se dirigieron hacia la vivienda señalada para comprobar lo que ocurría. Sin embargo, cuando se aproximaron a la puerta de acceso, comenzaron a escuchar desesperados pedidos de auxilio provenientes del interior.

Los policías advirtieron que el hombre había trabado la puerta para impedir el ingreso. Al observar hacia adentro, comprobaron una escena de extrema gravedad: el individuo sujetaba del cuello a un niño mientras amenazaba a la mujer.

Irrupción policial para salvar al menor

Frente al peligro inmediato que enfrentaba el niño, los efectivos decidieron intervenir sin demoras. El personal de la Comisaría 24° de Cipolletti ejecutó una irrupción táctica para ingresar al departamento y poner fin a la situación.

La maniobra permitió que los agentes llegaran hasta el agresor, lograran reducirlo y liberaran al menor que permanecía retenido. El sospechoso, de 28 años, fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia policial.

La rápida intervención resultó determinante para interrumpir las amenazas y evitar que la situación continuara agravándose. Hasta el momento, la información policial difundida no precisó si el niño sufrió lesiones ni qué vínculo mantenía con el detenido.

Una vez controlado el episodio, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno, que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del violento hecho.

El detenido tenía un pedido de captura por robo

Posteriormente, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias dentro del departamento. También se recibió la denuncia penal de la mujer de 29 años por el delito de amenazas.

Sin embargo, el procedimiento tuvo otro dato relevante cuando los investigadores verificaron la identidad del detenido mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una herramienta utilizada para consultar requerimientos judiciales y antecedentes de búsqueda.

La consulta permitió establecer que el hombre registraba un pedido de captura emitido el 11 de noviembre por la Unidad Judicial de Cipolletti, en el marco de una investigación vinculada con un robo.

De esta manera, el sospechoso quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la Justicia, tanto por las actuaciones iniciadas tras el episodio de violencia como por el requerimiento judicial que ya pesaba sobre él.

El operativo concluyó con el rescate del niño y la detención del agresor, mientras continúan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.