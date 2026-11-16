Salud recuperó más de $4.380 millones de obras sociales y prepagas

El sistema público de salud de Río Negro reincorporó fondos mediante pagos voluntarios y cobros judiciales. La mayor parte regresa a los hospitales.

Salud recuperó más de 4000 millones de pesos por atención a pacientes con obra social.

El sistema público de salud de Río Negro recuperó más de $4.380 millones entre agosto de 2025 y agosto de 2026 , a partir de pagos voluntarios y cobros por vía judicial realizados a obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Los recursos corresponden a prestaciones brindadas en los hospitales públicos de la provincia. Por ley y de acuerdo con su reglamentación, la mayor parte del dinero regresa al establecimiento que realizó la atención para reinvertirse en el cuidado de los pacientes.

La herramienta se sustenta en la Ley 5.754 , impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y sancionada por unanimidad en la Legislatura de Río Negro , mediante la cual se creó el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública.

Salud recuperó más de 4000 millones de pesos por atención a pacientes con obra social. Estefania Petrella

Cómo funciona el cobro a obras sociales y prepagas

Tras su reglamentación a través del Decreto 98/2025, el Ministerio de Salud y la Fiscalía de Estado articulan la aplicación del sistema. Cuando una persona con cobertura médica se atiende en un hospital público rionegrino, el reclamo del pago se dirige exclusivamente a la obra social o prepaga y nunca al paciente.

El mecanismo administrativo se inicia cuando el hospital factura la atención médica a la cobertura correspondiente. Si la entidad no abona dentro del plazo previsto, el Ministerio de Salud procede a certificar la deuda.

De acuerdo con la Ley 5.754, ese certificado adquiere carácter de título ejecutivo. Con ese respaldo legal, la Fiscalía de Estado queda habilitada para reclamar directamente en la Justicia el cobro de la deuda junto con sus intereses.

Nueva etapa de certificación y respaldo oficial

El Gobierno provincial informó este 16 de noviembre de 2026 que ya está en marcha la siguiente etapa del régimen: más de $6.270 millones que continúan impagos de la facturación correspondiente al período de enero a agosto de 2026 pasarán a instancia de certificación.

Al referirse al balance del programa, el gobernador Weretilneck señaló: "Cuando un hospital público atiende a alguien que tiene obra social o prepaga, esa cobertura tiene que pagar por la atención. Y esos recursos tienen que volver a nuestros hospitales".

Por último, desde el área de Salud recomendaron a todas las personas que cuenten con obra social o prepaga y acudan a un hospital público de Río Negro que presenten su credencial al momento de la atención.