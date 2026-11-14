Una inversión de más de $11.300 millones transformó un hospital clave del Alto Valle

La ampliación e inversión en el Hospital de Cinco Saltos permitirá brindar mejor atención médica.

El Hospital de Cinco Saltos atraviesa una nueva etapa tras la finalización de una ampliación integral que permitió triplicar prácticamente su superficie, incorporar nuevos servicios médicos y fortalecer la atención sanitaria para miles de vecinos de la ciudad y localidades cercanas.

La transformación fue impulsada por el Gobierno de Río Negro , frente al crecimiento poblacional y el incremento de la demanda de prestaciones médicas. La obra requirió una inversión superior a los $10.900 millones en infraestructura.

El establecimiento cumple un papel fundamental dentro del sistema público de salud , ya que su área de cobertura comprende ocho centros de atención primaria. Esta característica lo convierte en un punto estratégico para la atención de pacientes de toda la región.

La ampliación no solamente permitió incorporar nuevos espacios, sino también reorganizar el funcionamiento de distintas especialidades médicas, mejorar las condiciones de internación y brindar mayores comodidades tanto a los pacientes como a los trabajadores del hospital.

Una inversión millonaria que transformó el Hospital de Cinco Saltos

Uno de los cambios más importantes fue el crecimiento de la superficie edilicia. El Hospital de Cinco Saltos pasó de 1.900 a 5.500 metros cuadrados, una ampliación que modificó sustancialmente su capacidad para responder a las necesidades sanitarias.

La nueva infraestructura cuenta con 58 camas de internación, tres quirófanos y más de 20 consultorios, destinados a fortalecer la atención médica y ampliar las posibilidades de brindar diferentes prestaciones dentro del propio establecimiento sanitario.

A los trabajos edilicios se sumó una inversión superior a los $433 millones en equipamiento médico, destinada a complementar las nuevas instalaciones y garantizar mejores condiciones para el funcionamiento de los servicios incorporados al hospital público.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta transformación responde a una planificación sanitaria orientada a acompañar el crecimiento de la población, fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la comunidad.

Los nuevos quirófanos y la maternidad ya comenzaron a funcionar

Los primeros resultados de la ampliación comenzaron a observarse rápidamente. Apenas dos días después de la inauguración, los nuevos quirófanos del Hospital de Cinco Saltos recibieron su primera intervención quirúrgica, realizada por profesionales del servicio de Traumatología.

Durante esas primeras jornadas también se produjo el nacimiento del primer bebé en el nuevo sector de Maternidad, otro acontecimiento que marcó el comienzo de una etapa renovada para la atención sanitaria de la ciudad.

Ambos hechos permitieron poner en funcionamiento espacios especialmente diseñados para ampliar las prestaciones médicas, con instalaciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los equipos profesionales y la atención de los pacientes.

La incorporación de estos sectores representa un avance para el establecimiento, que ahora dispone de mayor infraestructura para desarrollar intervenciones quirúrgicas, atender nacimientos y responder a diferentes situaciones que requieren servicios especializados.

Un hospital estratégico para Cinco Saltos y las localidades cercanas

La importancia de esta ampliación supera los límites de Cinco Saltos, debido a que el hospital forma parte de una red sanitaria que comprende ocho centros de atención primaria distribuidos dentro de su área de cobertura.

Esta organización convierte al establecimiento en una referencia para numerosos vecinos que necesitan acceder a consultas médicas, internaciones y distintas especialidades dentro del sistema de salud pública de Río Negro.