Intentó escapar en moto con un particular botín, pero un llamado al 911 frustró sus planes

El sospechoso, de 31 años, fue sorprendido durante la madrugada del sábado mientras sustraía diversos elementos.

Un hombre fue detenido por robar elementos de la Central Térmica Roca.

Un hombre de 31 años fue detenido durante la mañana de este sábado, luego de ser sorprendido cuando robaba distintos elementos de las instalaciones de la Central Térmica Roca , ubicada en el sector de J.J. Gómez , en General Roc a.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 47° , quienes acudieron al establecimiento después de recibir una alerta del sistema 911 RN Emergencias . La intervención permitió interceptar al sospechoso cuando intentaba abandonar el predio a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y fue advertido por el sereno de la central térmica , quien observó movimientos sospechosos dentro de las instalaciones y rápidamente se comunicó con las autoridades policiales.

El llamado al 911 que permitió descubrir el robo

De acuerdo con la información policial, el operativo comenzó exactamente a las 6:44 de este sábado, cuando el sistema de emergencias recibió una comunicación que advertía sobre la presencia de un desconocido que sustraía elementos del establecimiento.

El aviso fue realizado por el cuidador del predio, quien detectó que una persona estaba retirando distintos objetos de las instalaciones. Ante esta situación, solicitó la intervención de la Policía para impedir que escapara con lo robado.

Mientras los efectivos se dirigían hacia el sector señalado, el trabajador volvió a comunicarse con el 911 para actualizar la situación. En esta segunda llamada informó que el sospechoso también se estaba apoderando de una pantalla.

La nueva advertencia permitió que los uniformados contaran con información sobre los movimientos del individuo antes de arribar al establecimiento. El objetivo inmediato era localizarlo y verificar la denuncia realizada por el trabajador de seguridad.

Intentó escapar en una motocicleta con una mesada robada

Cuando los efectivos de la Comisaría 47° de J.J. Gómez llegaron al lugar, observaron al sospechoso mientras intentaba retirarse del sector a bordo de una motocicleta Gilera de 150 cilindradas, de color negro.

Según el reporte policial, el hombre transportaba una mesada de acero inoxidable que había sido sustraída de un tráiler ubicado dentro de las instalaciones de la central térmica, elemento que fue detectado durante la intervención.

La presencia de los uniformados frustró el intento de fuga. El individuo fue interceptado antes de que pudiera abandonar el lugar y quedó inmediatamente aprehendido, en el marco del procedimiento iniciado por la denuncia del cuidador.

El sospechoso fue identificado como un hombre de 31 años, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Tras su aprehensión, los efectivos avanzaron con las actuaciones correspondientes para poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales.

Qué pasó con los elementos robados y la motocicleta

Como resultado del procedimiento, la Policía logró recuperar elementos vinculados con el hecho denunciado. También quedó a disposición de la Justicia la motocicleta Gilera 150, que el sospechoso utilizaba cuando intentaba escapar del establecimiento.

Entre los objetos identificados durante la intervención se encontraba la mesada de acero inoxidable retirada de un tráiler. Además, el cuidador había informado previamente sobre la sustracción de una pantalla dentro del predio.

El procedimiento quedó bajo intervención judicial, mientras se desarrollan las actuaciones relacionadas con el episodio.