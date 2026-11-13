Disparó cuatro veces en plena calle y terminó detenido: tenía una tobillera electrónica por otra causa

El joven fue interceptado por la Policía tras efectuar varias detonaciones en la vía pública. La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva.

La Justicia dispuso prisión preventiva para un hombre por disparar en el barrio Antártida Argentina.

Un joven fue acusado de portar un arma de fuego cargada y efectuar múltiples disparos en la vía pública , durante un episodio registrado en la madrugada del jueves 12 de noviembre en el barrio Antártida Argentina .

El caso presentó una particularidad que fue destacada durante la audiencia judicial: al momento de ser interceptado por la Policía, el acusado llevaba colocado un dispositivo de rastreo satelital , dispuesto anteriormente en el marco de otra causa penal vinculada con violencia de género .

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal , que atribuyó al joven la portación ilegal de un arma de fuego. La defensa rechazó la imputación y sostuvo que existen inconsistencias respecto de la identificación del presunto responsable.

Estefania Petrella

Cuatro disparos durante la madrugada y una detención policial

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal adjunta Ivana Vassellati, el episodio ocurrió entre la 1 y la 1:10 de la madrugada del 12 de noviembre, frente a una vivienda ubicada sobre calle Kossman al 1700.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el acusado se encontraba en la vía pública con una pistola cargada, que tenía municiones en su cargador y estaba en condiciones inmediatas de utilización, pese a no contar con autorización legal.

En esas circunstancias, el joven habría efectuado cuatro detonaciones en plena calle. Posteriormente, siempre según la investigación, arrojó el arma hacia el interior de una vivienda ubicada sobre la misma cuadra donde se produjo el episodio.

La intervención policial permitió localizar al sospechoso pocos instantes después. Los efectivos lograron interceptarlo en la intersección de las calles Cobián y Río Negro, donde finalmente concretaron su detención y dieron intervención a las autoridades judiciales.

Tenía un dispositivo de rastreo por una causa de violencia de género

Uno de los elementos que cobró relevancia durante la audiencia fue la situación judicial previa del imputado. La fiscal Vassellati informó que el joven tenía colocado un dispositivo de monitoreo satelital cuando fue detenido por los efectivos policiales.

Según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, ese mecanismo de seguimiento había sido dispuesto en el contexto de otra causa penal por violencia de género, circunstancia que fue incorporada a la exposición realizada ante la jueza.

La Fiscalía sostuvo que correspondía aplicar una medida de privación de libertad debido a la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga y la posibilidad de que el imputado entorpeciera el desarrollo de la investigación.

Estefania Petrella

Las pruebas presentadas por la Fiscalía y el rechazo de la defensa

Durante la audiencia de formulación de cargos, la representante fiscal expuso distintos elementos reunidos hasta el momento para respaldar la acusación por portación ilegal de arma de fuego, conforme a los artículos 189 bis y 45 del Código Penal.

Entre las evidencias presentadas se encuentran el acta de procedimiento de la Subcomisaría 79°, un croquis ilustrativo del sector donde ocurrieron los hechos y los antecedentes penales correspondientes al joven que fue llevado ante la Justicia.

También fueron incorporados informes elaborados por el Gabinete de Criminalística y la Unidad de Análisis (UADME). Estos elementos integran el conjunto de evidencias que deberá ser evaluado durante la etapa preparatoria de la investigación.

Por su parte, el abogado particular del acusado cuestionó la reconstrucción fiscal y rechazó que su defendido fuera el responsable del episodio. Uno de sus principales argumentos estuvo relacionado con una presunta confusión sobre la vestimenta del sospechoso.

El defensor también señaló que el joven no tenía el arma de fuego en su poder cuando fue detenido, una circunstancia que utilizó para cuestionar la atribución del hecho y sostener su oposición a los cargos formulados.

En relación con el pedido de prisión preventiva, la defensa consideró que no correspondía aplicar la medida solicitada por la Fiscalía y propuso alternativas menos gravosas para garantizar la continuidad del proceso judicial.

La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva

Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo resolvió admitir la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal y habilitar formalmente la investigación penal preparatoria.

La magistrada estableció un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, período durante el cual deberán desarrollarse las medidas investigativas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del episodio y determinar la responsabilidad penal del imputado.

Además, hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso que el joven permanezca bajo prisión preventiva durante cuatro meses, al considerar procedente la medida cautelar solicitada por la representante del Ministerio Público Fiscal.